Додон: Надеюсь, мы не сожжем все мосты к Российской Федерации

Впервые за последние 26 лет отношения между Республикой Молдова и Российской Федерацией были разрушены на правительственном уровне.

Об этом заявил президент страны Игорь Додон в интервью российскому изданию Kommersant.ru. Однако глава государства подчеркнул, что отношения на уровне президентов впервые за последние десять лет очень хорошие.

В этом же интервью Игорь Додон выразил убежденность в том, что отношения между нашей страной и Россией улучшатся после парламентских выборов в 2018 году. По его словам, тогда кишиневские власти перестанут угождать Западу и прекратят блокировать инициативы президента.

Кроме того, Игорь Додон говорил о вероятности выхода нашей страны из Содружества Независимых Государств. Додон сказал, что такая ситуация будет означать окончательный разрыв отношений между Россией и Молдовой.

«В этом отношении уже предпринимались попытки разработать процедуру. Мы тщательно проанализировали действия Демократической партии. В этом случае необходимо решение парламента, принятое большинством голосов, потом оно доводится до сведения Исполнительного комитета СНГ, и в течение 12 месяцев проводится вся процедура», – отметил Додон.