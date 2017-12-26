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Политика
Додон: Надеюсь, мы не сожжем все мосты к Российской Федерации
26.12.2017

Впервые за последние 26 лет отношения между Республикой Молдова и Российской Федерацией были разрушены на правительственном уровне.

Об этом заявил президент страны Игорь Додон в интервью российскому изданию Kommersant.ru. Однако глава государства подчеркнул, что отношения на уровне президентов впервые за последние десять лет очень хорошие.

В этом же интервью Игорь Додон выразил убежденность в том, что отношения между нашей страной и Россией улучшатся после парламентских выборов в 2018 году. По его словам, тогда кишиневские власти перестанут угождать Западу и прекратят блокировать инициативы президента.

Кроме того, Игорь Додон говорил о вероятности выхода нашей страны из Содружества Независимых Государств. Додон сказал, что такая ситуация будет означать окончательный разрыв отношений между Россией и Молдовой.

«В этом отношении уже предпринимались попытки разработать процедуру. Мы тщательно проанализировали действия Демократической партии. В этом случае необходимо  решение парламента, принятое большинством голосов, потом оно доводится до сведения  Исполнительного комитета СНГ, и в течение 12 месяцев проводится вся процедура», – отметил  Додон.


 
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