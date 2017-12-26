В обменную кассу с паспортом – парламент Молдовы принял новый закон

Обменные операции в банках и обменных пунктах страны будут осуществляться при предъявлении паспорта. Нововведение, правда, действительно только для тех операций, сумма которых превышает 200 тысяч леев.

Это – одно из положений Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег, а также финансированием терроризма. Документ приняли 22 декабря в финальном чтении голосами 56 депутатов парламента Молдовы, передает aif.md

Авторы проекта считают, что Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег будет обеспечивать безопасность в государстве. Среди полномочий ведомства будет получение, регистрация, анализ и обработка информации о подозрительных финансовых операциях, которую впоследствии будут передавать компетентным органам.