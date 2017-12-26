Ботанику ждет транспортный коллапс: за «Элатом» построят 11 многоэтажек

Муниципальные советники приняли под занавес уходящего года ряд земельных проектов. В частности речь идет о проекте решения, предусматривающем изменение назначения земли, на которой будет построен коммерческий комплекс Kaufland на улице Дечебал,99 и Николае Костин,48 - на месте детсада.

Ранее общественные дебаты по этим вопросам не раз откладывали, Жители столицы и некоторые муниципальные советники высказывались против этого строительства. И в первую очередь из-за того, что на Ботанике например, возведение здания усилит движение и на и без того сложной транспортной развязке в периметре улиц Зелинского, Дечебал, Сармизежетуса, Бутукулуй и Брынкуш. Сказать, что советники решили вопрос – нельзя. Так, согласно транспортной схеме, на пересечении улиц Дечебал-Зелинского будет организована круговая транспортная развязка, при этом двухполосная дорога по Зелинского будет расширена до четырех полос, для чего придется вырубить многолетние деревья. Но это еще цветочки, если учесть что советники приняли еще один градостроительный зональный план по тому же адресу, который предусматривает возведение там 11 многоэтажек (в зоне за ТЦ «Элат»). Что будет с движением в этом районе - остается только догадываться.

Отметим, что представитель заказчика - компания Regata Imobiliare. Известна она тем, что летом прошлого года выкупила у фирмы Finpar Invest кафе «Гугуцэ» в Центральном парке столицы. Прежний владелец, как известно, намеревался приватизировать участок, находящийся в муниципальной собственности и построить на месте кафе 16-этажный отель. Примэрия воспротивилась. Судебное разбирательство идет до сих пор - этим летом было отправлено на пересмотр.

Кроме того, эта компания является владельцем дома профсоюзов на Рышкановке, который в скором времени пойдет под снос. К слову сказать, тихо и без лишнего шума на заседании 22 декабря советники утвердили проект обустройства нового подъезда к будущему торговому центру со стороны рынка на Богдан Воевод, который в скором времени закроют по причине возведения ни улице Киевской, 7 гипермаркета.

Второй магазин немецкого гиганта появится на Боюканах. Сейчас по задумке архитекторов на участке, где раньше был детсад общей площадью 1,6 га, планируется построить жилой комплекс с магазином в партере и небольшим детсадом.

Напомним, что представители Kaufland заявляли, что в 2018 откроет свой первый магазин, а к 2020 году - шесть магазинов в Кишиневе, при этом размер инвестиций составит 60 миллионов евро. Kaufland - одна из крупнейших немецких розничных компаний в Европе, насчитывающая более 200 000 сотрудников. Kaufland – это сеть гипермаркетов, входящая в немецкую группу компаний Schwarz (эта компания развивает также сеть дискаунтеров Lidl). Сеть Kaufland сегодня входит в число 10 крупнейших торговых предприятий Европы и доминирует в секторе гипермаркетов. Магазины сети считаются крупноформатными торговыми объектами, поскольку имеют площадь от 2500 до 12 000 кв.м..

На данный момент сеть Kaufland объединяет более 1000 магазинов и присутствует в Германии, Чехии, Словакии, Польше, Хорватии, Румынии и Болгарии (кроме названия Kaufland в некоторых странах сеть действует под вывеской Handelshof или Kaufmarkt).

Концепция продаж Kaufland базируется на принципах гипермаркета-дискаунтера, то есть на низких ценах и большом количестве зарубежного товара.

За проекты проголосовали независимые советники, советники от НЕПМ, ПКРМ, ДПМ, ЛДПМ и ЛП. Социалисты покинули заседание до начала голосования по земельным вопросам.

Опять красный свет

Столичные советники вновь не утвердили проект, с которого должно было начаться строительство на улице Измаильской, 99 еще одного румынского гипермаркета стройматериалов Dedeman.

В ноябре компания объявила ультиматум городским властям заявив, что намерена отказаться от инвестиций, если МСК не одобрит план строительства магазина до 1 декабря. Эту информацию подтвердил на заседании и адвокат фирмы. По его словам, если проблема не решится, Dedeman откажется от проекта, потому что у инвестора нет никакой уверенности в том, что условия позволят его реализовать. Как оказалось, ни вмешательство премьера-министра Павла Филипа и спикера Андриана Канду, которые требовали разобраться в ситуации и вернуть инвестора, объявившего об уходе с молдавского рынка, не помогло. Советникам хватило смелости не принять проект из-за отсутствия транспортной схемы, которая решила бы проблему с движением транспорта в этой самой сложной области. Правда, например, независимый советник Ион Штефэница, призывал всех одобрить проект, а потом вместе с инвестором искать пути решения вопроса. Однако к нему не прислушался даже его коллега от ДПМ Ливиу Оборок.

Напомним, что в 2015 году компания Dedeman заключила контракт с молдавской компанией Piele S.A., владеющей разваливающимися зданиями бывшего кожзавода. На его месте планировалось построить коммерческий центр по продаже стройматериалов с парковкой на 460 мест для клиентов и на 50 мест для сотрудников. Компания рассчитывала инвестировать в проект 20 миллионов евро и создать 200 рабочих мест. За два года компания так и не выдвинула предложений по обустройству транспортной развязки в области Табачного комбината.

Ольга ЗЛАТАЯ