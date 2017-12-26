Президент: После парламентских выборов у Плахотнюка не будет всей полноты власти

Президент Игорь Додон считает, что после парламентских выборов у Влада Плахотнюка не будет "всей полноты власти". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил накануне в интервью московской газете "КоммерсантЪ".

"Плахотнюк не контролирует администрацию президента. Только ее он и не контролирует. У него нет того доверия со стороны населения, какое есть в других странах, где большинство властных институтов контролирует либо какая-либо партия, либо конкретный лидер, как в России, в Белоруссии. Лидеры этих стран опираются на высокий уровень поддержки населения. А здесь ситуация наоборот - у него самый высокий уровень недоверия. Поэтому та полнота власти, которая есть у Плахотнюка сейчас, - она временная. Уверен, что после парламентских выборов ситуация изменится", - заявил Додон.

Он утверждает, что "не имеет никаких контактов с Плахотнюком".

"У меня есть институциональное общение с руководством правительства и парламента. Я, кстати, давно и хорошо знаю и спикера Андриана Канду, и премьера Павла Филипа. На личностном уровне у нас неплохие отношения, а на институциональном уровне все видели, что были проблемы на протяжении этого года. Сотрудничества между президентом и Демпартией нет", - сказал президент.

Он заявил, что не боится Плахотнюка и нынешней власти, так как его невозможно шантажировать из-за рубежа.

"Мои плюсы по сравнению с другими в том, что у меня нет ничего за рубежом. Внутри страны у меня нет бизнеса, и всем понятно, чем занимается Додон. Если попытаются каким-то жестким образом начинать кампанию против нас, это может помочь рейтингу Партии социалистов на следующих выборах", - считает Додон.

По его словам, социалисты готовы к жесткому противостоянию с властью и к уличным акциям, если будут предприняты попытки изменить название государственного языка с молдавского на румынский, дестабилизировать ситуацию в стране или отстранить президента от должности.

"Вот как минимум три сценария, при реализации которых мы все будем на улице. Но я думаю, что нельзя исключать протесты сразу после выборов, если мы увидим, что Демпартия в ходе кампании использовала подкуп и шантаж против наших одномандатников. Тогда придется вопрос решать на улице. И мы к этому готовы", - заявил Додон.

Он утверждает, что социалисты не сотрудничали с демократами при переходе к смешанной избирательной системе, так как это была их политической целью давно.

"Более того, я уверен, что смешанная система - единственный вариант, при котором социалисты будут у власти в следующем году. Пропорциональная система, уверен, дала бы возможность использовать политических клонов и спойлеров, чтобы лишить социалистов определенных процентов, чтобы они не получили большинство. При смешанной системе у нас больше шансов", - подчеркнул Додон.