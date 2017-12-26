Филип о резюме Kroll 2: Ответят все, кто виновен в мошенничестве

Премьер-министр Павел Филип сегодня, 26 декабря, прокомментировал подробное резюме отчета Kroll 2, недавно опубликованного Национальным банком Молдовы (НБМ).

Чиновник отметил, что ответственные учреждения должны "сказать свое слово" и заверил, что все виновные в банковском мошенничестве будут привлечены к ответственности, сообщает realitatea.md.

"Подробное резюме было обнародовано. Здесь должны высказаться силовые учреждения, Генеральная прокуратура. Я думаю, что это был справедливый подход. Если бы мы опубликовали все имена, содержащиеся в отчете, то уверяю вас, что 90% из них - честные люди, но они просто были в этой цепочке, поэтому их имена не могут быть опубликованы", - сказал Павел Филип.

На вопрос о том, почему только имя Илана Шора указано в документе, премьер пояснил, что господин Шор осужден.

"Господин Шор осужден... Я скажу вам только одно: все, кто виновен в этом мошенничестве, понесут ответственность. Уверяю вас в этом", - подчеркнул премьер.

Заявления были сделаны во время церемонии передачи 97 автомобилей, приобретенных для оснащения таможенных бюро и подразделений Центрального аппарата таможенной службы, которая прошла на площади Великого национального собрания.

Отметим, что председатель парламента Андриан Канду прокомментировал публикацию резюме второго доклада "Kroll", в котором фигурирует мэр Оргеева Илан Шор. Спикер подчеркнул, что главный бенефициар банковского мошенничества будет привлечен к уголовной ответственности. По словам Канду, второй доклад "Kroll" ясно показал, что Илан Шор и компании, которыми он управлял, являются основными бенефициарами банковского мошенничества в Республике Молдова.

Напомним, что Национальный банк Молдовы (НБМ) опубликовал на прошлой неделе детальное резюме отчета Kroll 2. В документе рассказано о том, как были похищены деньги, а также в какие страны они выводились. Резюме раскрывает связь "Группы Шора" с акционерами ограбленных банков, механизмы отмывания денег и назначение похищенных фондов.