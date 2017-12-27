ИНТЕРПОЛ отклонил требование России объявить Плахотнюка в международный розыск

Генеральный Секретарь международной организации уголовной полиции ИНТЕРПОЛ, главный офис которой находится во французском городе Лионе, рассмотрел прошение Российской Федерации, объявить в международный розыск Владимира Плахотнюка.

В результате изучения данного документа было принято решение о том, что его авторы руководствуются исключительно политическими интересами. Данная информация содержится в официальном ответе, предоставленном Международным центром взаимодействия полицейских, полученном по письменному запросу редакции интернет-портала Deschide.MD.

Вместе с тем, Генеральный Секретариат МЦВП «ИНТЕРПОЛ» предложил всем странам-членам данной международной полицейской организации не применять никаких действий по запросу Российской Федерации в отношении Влада Плахотнюка, а также удалить все возможные записи, находящиеся в национальной базе данных, относящиеся к данному человеку. МЦВП мотивирует собственное решение тем, что согласно нормативным документам, регламентирующим деятельность международной полицейской организации, ее вмешательство в политические разногласия двух государств-участников не может носить правомерного характера.

Иными словами, в полученном официальном письме сообщается, что попытки Российской Федерации объявить в международный розыск Владимира Плахотнюка производились неоднократно. К примеру, похожее на предоставленное 8 декабря прошение было подано 6 июля этого же года. Но, как и во втором случае, руководство ИНТЕРПОЛА посчитало его мотивацию политической.