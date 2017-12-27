В ближайшие две недели бензин и дизтопливо будут стоить дороже

Национальное агентство по регулированию в энергетике обнародовало предельные цены на топливо, которые будут действовать в течение следующих двух недель.

Начиная со среды, 27 декабря, максимальная стоимость литра бензина увеличится на 13 банов, а литра дизельного топлива – на 7 банов, передаёт IPN.

Для одного литра бензина с октановым числом 95 максимальная цена установлена на уровне 17,54 лея, по сравнению с ценой в 17,41 лея, действовавшей в последние две недели. Дизельное топливо будет стоить не дороже 15,72 лея, по сравнению с его нынешней максимальной ценой в 15,65 лея.

Новые предельные цены будут действовать до 9 января.