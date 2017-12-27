Лянкэ: Почему Платформа DA не требует привлечь к ответственности Майю Санду и Виорела Чиботару?

Председатель Европейской народной партии Молдовы Юрие Лянкэ выступил с реакцией на заявления руководства Платформы достоинство и правды, которое требует привлечь к ответственности членов кабинета министров, которые проголосовали за предоставление государственных гарантий для покрытия мошенничества в банковской системе, передает IPN.

Юрие Лянкэ, который в тот период занимал должность премьера отметил, что "заявления лидеров Платформы достоинство и правда примитивны, они делают и селективные ходатайства... Если они постоянно говорят, что выдача банковских гарантий - это преступление, тогда почему не требуют привлечь к уголовной ответственности своих коллег по альянсу, Майю Санду и Виорела Чиботару, которые проголосовали за гарантии, выданные правительством? Если они так узко понимают некоторые процессы, как они хотят руководить этой страной? Они, вероятно, привели бы к краху всю экономику страны, 500 тыс. граждан потеряли бы свои депозиты, а потом, как они привыкли всегда делать, свалили бы вину на других за свое бездействие”, - отметил председатель ЕНПМ.

Юрие Лянкэ добавил, что желает счастливого пути ППДП в европейские суды, требовать привлечения к ответственности правительств Италии, Испании, Великобритании, которые действовали по такому же принципу.

Руководство ППДП, комментируя в рамках пресс-конференции синтез отчета Kroll 2, отметило, что "ограбление века было защищено и стимулировано на самом высоком государственном уровне".

"До 7 ноября 2014 года, по настоянию Андриана Канду и Дорина Дрэгуцану, правительство Лянкэ утвердило в режиме секретности постановление № 938, которое предусматривает предоставление государственных гарантий на сумму 9,5 млрд. лей национальному банку для предоставления кредитов трем банкам, еще не обанкротившимся на тот момент", - говорится в заявлении, обнародованном политформированием.

Руководство ППДП требует от прокуратуры начать уголовное преследование в связи с утверждением постановления правительства от 7 ноября 2014 года и предложило гражданскому обществу и населению возобновить массовые протесты с целью опубликования полного доклада Кролл 2, а так же срочного завершения судебного процесса против Илана Шора, приговоренного судом первой инстанции, а так же проведения открытых заседаний Апелляционного суда.