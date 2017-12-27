Петренко призвал власти раскрыть имена "честнейших людей", замешенных в краже миллиарда

Заявления премьер-министра Павла Филипа свидетельствуют о том, что ему известны имена участников кражи миллиарда. В этой связи экс-депутат Григорий Петренко призвал все оппозиционные силы Молдовы требовать от Генпрокуратуры раскрытия имен участников "кражи века".

Об этом Петренко написал в соцсетях.

Таким образом, как заявил Петренко, "Филип сегодня получит строгий выговор в GBC. Наговорил он сегодня с три короба". По словам экс-депутата, из заявлений ставленника Плахотнюка следует, что "в полном отчете Кролл-2 (кстати, об этом упоминается вскользь и в резюме) есть список бенефициаров кражи миллиарда; Филип этот список видел, но считает, что 90% из него - "честнейшие люди". Публиковать этот список они не будут, чтоб не навредить".

"В этой связи считаю, что все оппозиционные силы страны просто обязаны требовать от прокуратуры и правительства публикации списка "честнейших людей" страны. А то Филип с Плахишом и Харунженом [генпрокурор Эдуард Харунжен] их знают, а молдавское общество нет. И вообще, я считаю, что надо поблагодарить Кролл: их наняли найти преступников, соучастников кражи миллиарда, а они нашли "честнейших людей" нашей страны! Как оказалось - одни и те же люди!", - заключил Петренко.

Ранее было опубликовано резюме доклада Kroll о краже века, которое описывает схемы вывода миллиарда долларов из молдавской банковской системы. По мнению экс-депутата Григория Петренко, резюме является красноречивым подтверждением того, что "Шор [осужденный в деле о банковском мошенничестве Илан Шор]- инструмент, Плахотнюк [олигарх Владимир Плахотнюк] - бенефициар!". Впоследствии премьер Павел Филип признал, что ему известны имена участников "кражи века", однако заявил, что 90 процентов из них "честные люди".