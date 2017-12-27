Резюме отчёта Kroll-2 опубликовано в канун праздников, чтобы свести к минимуму его воздействие

Резюме отчёта Kroll-2 было опубликовано в канун зимних праздников, чтобы свести к минимуму его воздействие и обмануть ожидания интересующихся этой темой граждан, как за счёт понесённых расходов и умолчания некоторых важных этапов кражи века, но главным образом потому, что он не раскрывает имён истинных выгодополучателей ограбления банковской системы нашей страны.

С таким заявлением выступило руководство политической партии Платформа „Достоинство и правда” на пресс-конференции, состоявшейся в среду, 26 декабря, передаёт IPN.

По мнению партии, это представленное общественности краткое и выборочное содержание отчёта лишь подкрепляет некоторые важные выводы, которые были сделаны по итогам отчёта Kroll-1. Партия подчёркивает, что „главным инструментом бенефициара крупнейшего экономического преступления в истории Молдовы является Илан Шор”. Через 77 принадлежавших ему компаний в 2011–2014 годах было отмыто около 2,9 миллиарда леев, а из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, в виде мошеннических кредитов, в совокупности было похищено 1,14 миллиарда долларов.

Другой вывод, подтверждаемый отчётом Kroll-2, по мнению ПППДП, заключается в том, что „кража века пользовалась протекцией и стимулировалась на самом высоком государственном уровне”. „7 ноября 2014 года, по настоянию Андриана Канду и Дорина Дрэгуцана, Правительство Лянкэ в секретном порядке приняло Постановление №938, которое предусматривало предоставление Национальному банку государственных гарантий в размере 9,5 миллиарда леев для выдачи кредитов трём упомянутым банкам, которые к тому моменту ещё не были обворованы”, - говорится в заявлении политформирования.

ПППДП подчёркивает, что до 26 ноября 2014 года Banca de Economii предоставил кредиты на общую сумму 838,5 миллиона долларов, а из Banca Socială были выведены финансовые средства на общую сумму 956 миллионов долларов. Лишь после завершения этих операций по ограблению банков Национальный банк распорядился назначить в три упомянутых банка специальную администрацию.

По мнению политформирования, которое ссылается на отчёт Kroll-2, „это беспрецедентное преступление было бы невозможным без преступного межолигархического сговора всего политического класса, достигнутого главами правящих партий, которые в то время официально и неофициально контролировали все государственные учреждения страны, с соучастием так называемой парламентской оппозиции”. „Все операции по конвертированию денег и их хищению из банковской системы случились на фоне полного бездействия Национального банка, Национального центра по борьбе с коррупцией, Генеральной прокуратуры и Службы информации и безопасности, распределённых по политическому принципу, подчинённых ДПМ и находящихся под личным контролем Влада Плахотнюка”, - говорится в заявлении Платформы.

Руководство политформирования призывает честных прокуроров инициировать уголовное преследование в связи с подготовкой и принятием постановления правительства от 7 ноября 2014 года и предлагает гражданскому обществу и населению возобновить массовые акции протеста с целью добиться от властей публикации полного отчёта Kroll-2 и скорейшего завершения судебного разбирательства в отношении Илана Шора, с проведением всех заседаний Апелляционного суда в открытом порядке.