Странный мужчина шокировал Майю Санду публичным предложением выйти за него замуж

Майя Санду в последнее время терпит поражения на политическом поприще, но как женщина она привлекла одного поклонника. Вчера, 26 декабря, курьезный инцидент произошел на малочисленном флешмобе партии «Действие и Солидарность» перед судом сектора Центр. К стоящей в окружении своих соратников Санду подошел пожилой мужчина и предложил Майе выйти за него замуж.

В подтверждение искренности своих чувств странный мужчина вручил Санду букет цветов. Политик от такого необычного предложения смутилась, а все окружающие сразу забыли, зачем они здесь собрались. Пока Санду раздумывала над интересным предложением, генеральный секретарь PAS Игорь Гросу потребовал от мужчины отойти от Санду подальше. Тот подчинился.

Сам флешмоб успешным не получился. Санду и ее сторонники, протестующие против Илана Шора, вывели лколо 15 человек, а позднее к суду подъехала почти сотня активистов оргеевского примара, освиставших немногочисленную группку Санду.

Не так давно Майя Санду раскрыла тайну отсутствия у нее мужа и детей. Она призналась, что была влюблена несколько раз, но не считала количество своих серьезных отношений. На вопрос, нашла ли она идеального мужчину, лидер партии коротко ответила, что раз она до сих пор не замужем, значит, не нашла.