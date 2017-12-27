Прокуратура начала уголовное производство по факту незаконного назначения Раду на должность и. о. примара

Муниципальная прокуратура начала уголовное производство по жалобе Либеральной партии о незаконном назначении Сильвии Раду на должность и.о. примара Кишинева. Об этом в соцсетях написал вице-председатель ЛП Валериу Мунтяну.

"Муниципальная прокуратура по требованию Либеральной партии начала уголовное производство по факту совершения Сильвией Раду (при пособничестве Нистора Грозаву и Руслана Кодряну) самовольного присвоения звания должностного лица, а также самоуправства", - написал Мунятну.

По словам Мунтяну, Демпартия таким образом посылает сигнал своей "армии чиновников, которые решились представлять ДПМ в различных официальных качествах".

Также ранее муниципальный советник от "Нашей партии" Илиан Кашу обратился с запросом и в Генеральную прокуратуру, в котором указал, что в назначении Нистором Грозаву Раду на должность и. о. примара присутствуют признаки злоупотребления властью и превышения должностных полномочий. В Генпрокуратуре на запрос Кашу отвечать отказались, направив его в Госканцелярию. В ответ Кашу обратился с запросом к генпрокурору Эдуарду Харунжену, в котором призвал его дать правовую оценку назначению Раду на должность и. о. примара.

Напомним, что 6 ноября решением и. о. генпримара Нистора Грозаву на должность вице-примаров были назначены советник от ЕНП Руслан Кодряну, а также Сильвия Раду. Впоследствии Грозаву объявил об отставке, и его место заняла Раду.