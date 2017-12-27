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Политолог: оппозиции не удалось заставить к себе прислушаться
27.12.2017

Политолог Анжела Колацки утверждает, что политический 2017 год «был потерян», а из всех политиков лишь «некоторые представители гражданского общества пытаются внести долю оптимизма».

«С точки зрения демократизации общества, перезапуска экономики и развития государства, к сожалению, год был потерян. Нелегитимная власть доказала, что она способна консолидироваться и представлять свои интересы как интересы общества. Оппозиция, к сожалению, за этот год так и не смогла укрепить свои позиции. Ей не удалось заставить к себе прислушаться, она только реагирует на действия власти», — заявила эксперт.

По ее мнению, «гражданское общество еще пытается что-то предпринять». «Из всех, только некоторые представители гражданского общества еще пытаются внести долю оптимизма, объективности и настойчивости. Общество в целом производит впечатление, что оно настолько разочаровано во всем, что происходит, что ни на что не реагирует. Чем это закончится, увидим в 2018 году. Прошедший год можно было использовать гораздо эффективнее и продуктивнее», — добавила она.

Михаела Коноваль


 
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