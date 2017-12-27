Держал пост: Как Александр Тэнасе разбогател на должности председателя Конституционного суда Молдовы в 4 раза

Совсем скоро Александр Тэнасе может вновь возглавить Министерство юстиции. Главой этого ведомства он был с сентября 2009 года по май 2011-го. Затем Александр Тэнасе занял пост председателя Конституционного суда — он проработал на этой должности почти шесть лет.

В этой связи мы решили выяснить, каким имуществом владеет Александр Тэнасе сейчас, и каким он располагал в 2010 — до назначения на пост главы Конституционного суда. Иными словами, обогатила ли его эта должность.

Итак, согласно последней декларации о доходах и имуществе, за первые пять месяцев текущего года он получил доходов в виде зарплаты судьи КС — 281 120,36 леев и в качестве преподавателя в Госуниверситета Молдовы – 2 070 леев. И это больше, чем за весь 2010 год, когда он заработал за счет зарплат 175 тысяч 728 леев.

Сразу назовем еще несколько любопытных цифр: доход Тэнасе в 2013 году составил почти 826 тысяч леев, в 2014 — 802 тысячи, а в 2015 — 881 тысячу.

Семья Тэнасе владеет 1/2 участка, приобретенного в 2002 году, площадью 400 м?, долями в двух квартирах: ? одной, приобретенной в 1998 году, площадью 83,1 м? и ? второй, приобретенной в 2014 году, площадью 148,5 м?, ? жилого дома, приобретенного в 2002 году, площадью 250 м?, ? торгово-производственных площадей, приобретенных в 2015 году, площадью 275,3 м?, несколькими банковскими счетами и предметами, совокупная стоимость которых превышает сумму 15 и 20 средних заработных плат по экономике.

Кроме того, семья Тэнасе владеет 50% APPS-Imobil ООО (акции, недвижимость) и 33% TRECER-Group ООО, а также выплачивает выданный в 2012 году КБ «Victoriabank» кредит, срок погашения которого истекает в 2018 (он был выдан под 17% годовых).