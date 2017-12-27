Игорь Додон рассказал, о чем говорил с Владимиром Путиным на саммите глав СНГ

Игорь Додон пожелал Владимиру Путину победы на выборах президента России в марте следующего года. Руководители государств пообщались в подмосковной резиденции Ново-Огарево во время неформального саммита глав СНГ. Президент Молдовы поблагодарил российского лидера за поддержку страны и пожелал тому успешной предвыборной компании.

- Обсудили все вопросы, касающиеся двусторонних отношений. Отметили, что, несмотря на всю антироссийскую риторику и действия правительства Молдовы и парламентского большинства отношения между нашими странами успешно движутся вперед.

Поблагодарил президента России за всю помощь и поддержку нашей стране за последний год, в частности, в приднестровском урегулировании, в вопросах экспорта молдавской продукции на российский рынок и миграционной амнистии для граждан Молдовы, работающих в России, - написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.

По словам президента, 2018 год будет крайне важным для двух стран. Он выразил надежду на то, что России и Молдове удастся выйти на новый уровень сотрудничества. В России президентские выборы пройдут в марте 2018 года. Игорь Додон назвал Владимира Путина «выдающимся лидером в истории России».

- В Российской Федерации предстоят выборы президента страны. Пожелал Владимиру Владимировичу победы на президентских выборах. Считаю его выдающимся лидером в истории России, который вернул своей стране статус мировой державы, - подчеркнул Додон.

Он напомнил, что в наступающем году Молдове предстоит пройти через крайне важные для страны парламентские выборы.