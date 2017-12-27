Топ-12 стран, где предпочитают молдавский алкоголь

Вина, производимые в Молдове, известны по всему миру, но в каких странах алкоголь отечественного производства пользуется наибольшим спросом?

Страны СНГ по-прежнему занимают лидирующие позиции в рейтинге основных импортеров молдавской алкогольной продукции. На долю государств Содружества приходится более 40% от всех поставок спиртного, произведенного в Молдове.

Таковы предварительные данные отчета Национального банка республики "Счета внешнеэкономической деятельности Молдовы за III квартал 2017года".

По итогам января-сентября прошлого года экспорт крепких напитков в эти страны достиг отметки в 49,17 миллиона долларов США. Среди импортеров лидируют Беларусь, Украина и Россия. В отличие от остальных, эти страны закупают больше всего алкогольной продукции молдавского производства. Также отечественные крепкие напитки приобретает Казахстан.

За счет реализации спиртного в Европу за тот же временной отрезок республика выручила 36,29 миллиона долларов США. Молдавский алкоголь закупают в основном Польша, Румыния, Чехия, Великобритания и Германия.

Спиртное производства нашей страны приобретают также Грузия, США и Китай.

Всего за январь-сентябрь 2017 года экспорт молдавской алкогольной продукции составил 112,34 миллиона долларов США.