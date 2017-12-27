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Экономика
По прогнозам экспертов рынок жилья в следующем году стабилизируется
27.12.2017

Рынок жилья в следующем году стабилизируется, а риелторы будут готовы предложить клиентам более выгодные варианты. Таковы прогнозы Ассоциации агентств недвижимости. В числе главных факторов эксперты называют спрос на малогабаритные квартиры и кредитование от застройщика. 

По прогнозам ассоциации, цены на квартиры, построенные в 50е-60е годы, снизятся на 3-5%. Квадратный метр будет стоить от 460 до 550 евро. А вот цены на жилье застройки 80х-90х немного вырастут - от 550 до 600 евро за квадратный метр. Квартиры в новостроях в белом варианте ценовую планку удержат - 550-750 евро за квадрат. Квартиры "под ключ" немного поднимутся в цене - от 750 до 950 евро. 

В то же время, эксперты отмечают, что застройщики уже ставят акцент на качество работ и используемых материалов. Спрос на небольшие квартиры рождает предложение - их на рынке всё больше, а стоят они от 15 до 20 тысяч евро. Также агентства недвижимости готовы включиться в госпрограмму "Прима касэ". Разработали её, напомним, по требованию главы кабмина. Проект предусматривает, что молодые семьи получат доступ к льготным кредитам, а государство выступит гарантом половины ипотечного займа.


 
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