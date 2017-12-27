Переименование улиц: кому и зачем это нужно?

В социальных сетях люди собирают подписи под петициями о том, чтобы вернули улицам их прежние названия.

Названия улиц - это исторические памятники, которые запечатлели в себе жизнь города, его людей, быт и традиции. На каждом историческом этапе в Кишиневе были свои герои, которые оставили свой след в истории. В их честь называли или переименовывали те или иные улицы. Но стоит ли продолжать переименовывать улицы и как часто это нужно делать?

Король умер, до здравствует новая улица

Не так давно лидер партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду выступила с инициативой назвать одну из улиц Кишинева в честь румынского короля Михая I, который скончался в первой половине декабря 2017 г. в возрасте 96 лет. Точнее, она хочет переименовать одну из центральных улиц столицы - Сергея Лазо, которую и ранее в разные периоды неоднократно переименовывали. Не так давно была попытка дать ей название «7 апреля 2009 года». В том же году мунсоветник от Либеральной партии Олег Черней предлагал переименовать ул. Сергея Лазо в ул. Михая Долгана, руководителя ансамбля «Норок».

Председатель PAS назвала несколько аргументов в поддержку своей идеи: румынский монарх неоднократно бывал в Кишиневе, а в период между двумя мировыми войнами ул. Лазо якобы уже носила его имя - Marele Voevod Mihai. В соцсети она написала, что он всегда был тесно связан с историей Бессарабии и Кишиневом, поэтому наш долг - сохранить имя короля Михая, который стал символом борьбы за восстановление справедливости, борьбы за свободу и демократию.

Некоторые сторонники Майи Санду предлагают переименовать ул. Пушкина, Московский пр-т и ул. Киевскую, соответственно, в ул. Дойны и Иона Алдя-Теодорович, в пр. Унири и в ул. Ясскую. Кстати, одна улица Дойны и Иона Алдя-Теодорович в молдавской столице уже есть, если они не в курсе.

Другие пользователи сети уверены, что улицам должны давать название один раз, как и человеку, и не переименовывать. "Должны быть возвращены исторические названия улиц, данные при их возникновении, если народ хоть немного уважает свою историю и города". Политолог Виктор Жосу считает, что инициатива Майи Санду не имеет смысла.

В Кишинёвском муниципальном совете

Пока в соцсетях активно ведутся дебаты на эту тему, муниципальный совет сдержался в своих комментариях, отметив, что решающее слово будет за комиссией. При этом фракция социалистов отметила, что не поддерживает саму идею переименовывать улицы ради политики. Улицы, по их мнению, должны носить имена тех людей, которые сделали что-то хорошее для города.

Глава Национального агентства инспектирования и реставрации памятников, независимый муниципальный советник Ион Штефэницэ, комментируя инициативу вновь поменять название улицы, считает, что Кишинев должен сохранить свои исторические названия.

«За всю историю Молдовы название улиц менялись постоянно, - напомнил он в беседе с корреспондентом noi.md. - Например, не все помнят, что бульвар Штефана-чел-Маре переименовывали несколько раз. Первоначально это была улица Миллионная, затем Московская, далее Александровская, одна часть улицы - короля Карола II и Ленина. Или нынешняя ул. Щусева - это бывшая Леовская, а ранее Котруць, генерала Бертело, одна часть – Садовая, вторая часть - Оргеевская. На уровне муниципия есть специализированная комиссия, которая создана для одобрения или отклонения таких инициатив. В неё вошли историки и представители министерства культуры, которые правильно примут решение».

Руководитель фракции коммунистов и беспартийных Василе Киртока считает, что от переименования улиц никуда не уйдешь, так как меняются власти и их отношение к прошлому и настоящему. «Однако частое переименование улиц наносит экономический ущерб городу и вносит путаницу. В связи с этим, очевидно, было бы правильным, давать такие название улицам (если уж другого варианта нет), которые либо были бы нейтральными (например, Тенистая, Березовая, Калиновая и т.д.), либо были названы в честь личностей, которые воспринимаются всем народом однозначно положительно. К примеру, в честь великих композиторов, певцов, писателей (которые были вне политики)... Однозначно, нужно стараться уходить от названий улиц в честь деятелей других государств, особенно тех, чья деятельность на территории республики воспринимается неоднозначно и историками и народом», - полагает муниципальный советник.

Майя Санду не знает истории?

Бывший идеолог Партии коммунистов, историк Марк Ткачук уверен, что Кишинев - один из немногих постсоветских городов, в котором улицам не возвращают старые, а присваивают новые названия. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Более того, в нашем городке с 1991 г. были переименованы и улицы, чудом сохранившие свои названия с начала XIX в. - Ланкастерская, Остаповская, Теобашевская, Иринопольская, Киевская, Фонтанный переулок и т.д. Та же ул. Лазо называлась и Немецкой, и в честь Ивана Никитича Инзова, и Романовской, и в честь Михая Витязула», - напомнил историк.

Отметим, что Михай Витязул, или Михай Добрый, - молдавский господарь, правивший в конце XVI в. В годы своего правления ему удалось ненадолго объединить три дунайских княжества - Валахию, Трансильванию и Молдову. И ранее ул. Сергея Лазо носила имя в его честь, а не короля Михая, как об этом заверяет Майя Санду. Как подметил Марк Ткачук, король Михай в 10-летнем возрасте не мог получить титул Marele Voievod Mihai. Прозвище, укорененное за Михаем Витязу, не было перенесено на юного монарха, который с 1930 по 1940 гг. вообще даже королем не являлся.

Марк Ткачук обратился к тем, кто подписывает петицию о переименовании ул. Сергея Лазо в ул. Короля Михая: «Была бы объяснима ваша попытка переименовать ул. Лазо в одно из прошлых названий. Это было бы почти хорошим тоном, проявлением этакой урбанистической ностальгии по временам старого и доброго Кишинева (в любой из исторических версий), похвальным движением души столичных жителей, помнящих о своём наследии. Но то, к чему призываете вы, - свидетельство того, что все эти качества вам не доступны. Кишинев остаётся для вас чужим, вражеским городом, в котором нужно демонтировать всю историческую память, стереть в прах завитки городского ДНК всех без исключения эпох, включая те самые, когда этот город строился, когда в нём появлялись улицы и проспекты. Тем не менее у меня есть к вам конструктивное предложение. Когда в Кишиневе появится хотя бы одна улица, построенная после 1991 г., тогда называйте её, как хотите, и переименовывайте по три раза в год. Хоть в короля Михая, хоть в Михая Гимпу».

Стираем с карты имена достойных

Либерал Дорин Киртоакэ за время своего пребывания в кресле мэра запомнился и тем, что неоднократно переименовывал улицы. Чаще всего на его пути вставали улицы, которые в его понимании не вписывались в европейскую концепцию. Так, с благословления градоначальника несколько столичных улиц, а именно пешеходная улица, названная в честь Александра Диордицэ, возглавлявшего Совет министров МССР, и ул. Космонавтов стали называться именами композитора Евгения Доги и Константина Тэнасе - журналиста, известного разве что в своих кругах. Также переименовали часть бульвара Ренаштерий в честь Григоре Виеру, а второй части - от улицы Албишоара до Каля Орхеюлуй присвоили "обновленное" название - Ренаштерий национале.

Эксперты отмечают, что названия улиц в Кишиневе меняют так часто, что даже коренные жители столицы их путают и никак не могут привыкнуть. Так, улицу, названную в честь митрополита Бэнулеску- Бодони, многие по привычке зовут Гоголя. А рынок "на Алёшина" на Рышкановке, который после Нового года уже не будет работать, до сих пор называют так, потому что ранее улица Богдан-Воевод носила название ул. Алешина.

Зачем переименовать и давать улицам названия, не имеющие ничего общего с Кишинёвом? Зачем переписывать историю кому-то в угоду? Ведь, если придёт новая власть, тогда снова придется переименовать.

Вернём прошлое

Также общественность выразила желание вернуть ул. Октавиан Гога её историческое название – Иринопольская. С такой инициативой выступил историк Марк Ткачук. Была создана специальная онлайн-петиция по сбору подписей, которую за несколько дней поддержали почти 2 тыс. человек.

«Долгое время, с первой половины XIX в., в Кишиневе существовала улица Иринопольская. Это название она получила в честь архиепископа Кишиневского и Хотинского Иринопольского в юбилейный, 70-летний год этого священнослужителя. Он родился в Греции 23 января 1764 г., скончался в Кишиневе 3 января 1846 г., захоронен в Кафедральном соборе Кишинева. Его надгробную плиту можно видеть и сегодня позади Чуфлинской церкви, куда она была перенесена из Кафедрального Собора.

Октавиан Гога - открытый фашист. С 28 декабря 1937 г. по 11 февраля 1938 г. — премьер-министр Румынии. Один из "творческих" последователей Гитлера в его политике антисемитизма и Холокоста», - сообщается в петиции.

Муниципальный советник от фракции Партии социалистов Александр Одинцов поддержал идею, написав в соцсети: «Занялся этим вопросом по просьбе жителей. Выгода только одна - чтобы улица носила историческое название. Более того, предвижу вал критики. Мы в целом против переименований. Как случилось, что именами деятелей, кто призывал к массовым чисткам еврейского населения и кто был приверженцем фашисткой идеологии, стали называть улицы Кишинёва! Тем более, что к нашему городу они не имеют никакого отношения!»

Муниципальный советник сообщил, что по просьбе жителей города, представителей православного духовенства и еврейской общины он обратился к президенту Игорю Додону, в комиссию по исторической экспертизе Общественного совета при Президенте РМ, в Академию наук, а также в министерство образования, культуры и исследований для получения исторической экспертизы деятельности Октавиана Гоги и архиепископа Кишиневского и Хотинского, митрополита Иринопольского и Ватопедского Григория. После этого Александр Одинцов намерен инициировать проведение публичных слушаний и внести на рассмотрение муниципального совета соответствующий проект решения.

Некоторые СМИ стали писать, что представители Партии социалистов решили не упускать возможности попиариться на популярной среди жителей города идее. Марк Ткачук ответил, что, на его взгляд, оперативная реакция муниципального советника более чем похвальна. «Это - тот самый случай, когда объединятся не политики, а обычные люди. Просто для того, чтобы сделать доброе дело. В данном случае для того, чтобы вернуть Кишиневу одно из мест нашей коллективной исторической памяти», - сказал он в одном интервью.

Вопрос времени

Тем не менее решение переименовать улицу или вернуть старое название должно принимать большинство. Эксперты отмечают, что такие изменения нужно делать осторожно, проводя открытые обсуждения с обществом. Тем более с переименованием улиц всегда появляются хлопоты и затраты как для жителей, так и для местной администрации. В частности, в таких случаях необходимо менять документы, вывески и трафареты на улицах. Кстати, в Германии любые решения о переименовании входят в силу не сразу, а через несколько лет. После этого времени к ним возвращаются и ещё раз анализируют объективность такого решения. Было бы неплохо и в Молдове не торопиться с переименованием.

Старые названия несут отпечаток истории Молдовы, причем не только советской. Понятно и стремление властей увековечить имена легендарных сынов народа. Но есть другой путь - назвать улицу в новом, строящемся микрорайоне, или же дать название улице, которая находится на окраине, благоустроить её – заасфальтировать, озеленить, осветить, выложить тротуарную плитку. Это - не менее патриотично. Есть страны, где до сих пор сохранились улицы со старыми названиями - Ленина, Карла Маркса, Труда, Революционная. Их не меняют, потому что это - история. А мы, получается, искореняем названия, которые несут в себе историческую память.