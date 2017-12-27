Интерпол отклонил требование России объявить Влада Плахотнюка в международный розыск

Интерпол отклонил запрос России с требованием объявить в международный розыск председателя Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка. Как пояснил член исполкома Интерпола Фредолин Лекарь, запрос был признан политическим.

Генеральный секретариат международной организации рекомендовал странам-участницам не реагировать на требования России в отношении Влада Плахотнюка.

Как отмечает молдавское отделение Интерпола, у них на учете есть и другие случаи, когда официальные лица или политики из Молдовы становятся жертвами злоупотреблений со стороны российских властей по политическим мотивам.

Ранее российские СМИ сообщили, что на имя Влада Плахотнюка открыто уголовное дело по обвинению в разжигании политической, идеологической и национальной ненависти и что он, якобы, объявлен в международный розыск.

По информации zeppelin.md, уголовное дело открыли, когда сбежавший от молдавского правосудия Ренато Усатый подал в один из московских судов заявление, в котором утверждает, что Влад Плахотнюк заказал его убийство. Однако эти обвинения опроверг предполагаемый исполнитель покушения. Он дал интервью, в котором сообщил, что в тот период находился под арестом по обвинению в вооруженном нападении на инкассаторов Victoriabank.