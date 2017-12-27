27 Декабря 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Столица готова к празднику. Кто выступит в новогоднюю ночь на центральной площади страны?
27.12.2017

 Примария Кишинева подготовила праздничную программу, посвященную Новому году. Концерт пройдет на площади Великого национального собрания Он начнется в десять часов вечера и завершится в два часа ночи.

Перед участниками выступят участники Муниципального оркестра народной музыки под управлением братьев Адваховых, солисты Зинаида Жуля, Михай Чобану. Нелли Чобану, Дойница Герман, Диана Брескан, Оля Тира, группа «Катарсис», Роксана, Рику Водэ, Чезара, Мариана Михэилэ и другие исполнители.

Ровно в полночь начнется праздничный салют, знаменующий переход в 2018 год.


 
Количество просмотров:
153
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.