Столица готова к празднику. Кто выступит в новогоднюю ночь на центральной площади страны?

Примария Кишинева подготовила праздничную программу, посвященную Новому году. Концерт пройдет на площади Великого национального собрания Он начнется в десять часов вечера и завершится в два часа ночи.

Перед участниками выступят участники Муниципального оркестра народной музыки под управлением братьев Адваховых, солисты Зинаида Жуля, Михай Чобану. Нелли Чобану, Дойница Герман, Диана Брескан, Оля Тира, группа «Катарсис», Роксана, Рику Водэ, Чезара, Мариана Михэилэ и другие исполнители.

Ровно в полночь начнется праздничный салют, знаменующий переход в 2018 год.