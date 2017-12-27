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Общество
Зимняя сказка на Новый год: какой погоды ждать в Молдове
27.12.2017

Снег, живая елка, мандарины и гирлянды – все это неотъемлемые атрибуты празднования Нового года. Правда, с первым в Молдове в последнее время далеко не так стабильно. Уже несколько лет снега на новогодние праздники в стране не выпадает. Что же будет в этом году?

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, и в этот раз зимней сказки ждать не стоит. Наоборот, в республике ожидается достаточно теплая погода. В новогоднюю ночь столбик термометра не упадет ниже нуля градусов, а максимальных значений достигнет на юге – до +5 градусов.

При этом, осадков также не ожидается. Днем 31 декабря в Молдове столбик термометра поднимется до +3, +8 градусов по Цельсию, а 1 января будет +4, +9 градусов.

Прогноз погоды на неделю

Такие показатели близки к максимальным в конце декабря.

В целом, максимальные среднесуточные показатели в декабре приборы зарегистрировали в 2008 и 2015 годах. Тогда воздух прогрелся до +10, +13 градусов. 

Абсолютный максимум отмечен 5 декабря 2008 года в Чадыр-Лунге – это +18,9 градуса.


 
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