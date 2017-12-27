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Кишиневский цирк попал в топ самых странных советских построек
27.12.2017

Business Insider включил кишинёвский цирк в 13 самых странных советских построек, которые сохранились до нашего времени.

«Архитектура середины XX века довольно безликая, — пишет Майк Бёрд (Mike Bird). —

Особенно это относится к бывшим коммунистическим странам Европы и Центральной Азии, где архитекторы того времени создавали огромные поразительные и откровенно абсурдные строения советской эпохи,  которая закончилась к концу XX века.

Многие из этих строений пережили падение Берлинской стены и по-прежнему стоят сегодня. Смотрим на самые удивительные здания, оставленные советскими архитекторами».

Югославия «Памятник революции»

Wikipedia

Грузия, здание министерства автомобильных дорог, сегодня принадлежит банку

Matt Bateman, Flickr

Кишинёвский цирк, построенный в 1981 году, сейчас заброшен

Wikipedia

Болгария, Бузлуджа — храм коммунистов, очень напоминает НЛО

KamrenB Photography, Flick

Мемориал (Босния)

Wikipedia

Монумент, посвященный Великой Отечественной войне (Болгария)

Leon Hart, Flickr

Штаб Российского научного центра робототехники и технической кибернетики (Санкт-Петербург)

Aleksandr Zykov, Flickr

Гостиница «Салют», Киев

Wikipedia

Здание работников радио (Словакия)

Wikipedia

Санаторий «Горный», Ливадия, Крым

Wikipedia

Гостиница Форум (Польша)

Wikipedia

Памятник в честь восстания против владычества Османской империи (Македония)

vesnamarkoska, Flickr


 
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