Кишиневский цирк попал в топ самых странных советских построек

Business Insider включил кишинёвский цирк в 13 самых странных советских построек, которые сохранились до нашего времени.

«Архитектура середины XX века довольно безликая, — пишет Майк Бёрд (Mike Bird). —

Особенно это относится к бывшим коммунистическим странам Европы и Центральной Азии, где архитекторы того времени создавали огромные поразительные и откровенно абсурдные строения советской эпохи, которая закончилась к концу XX века.

Многие из этих строений пережили падение Берлинской стены и по-прежнему стоят сегодня. Смотрим на самые удивительные здания, оставленные советскими архитекторами».