Кишиневский цирк попал в топ самых странных советских построек

Business Insider включил кишинёвский цирк в 13 самых странных советских построек, которые сохранились до нашего времени.
«Архитектура середины XX века довольно безликая, — пишет Майк Бёрд (Mike Bird). —
Особенно это относится к бывшим коммунистическим странам Европы и Центральной Азии, где архитекторы того времени создавали огромные поразительные и откровенно абсурдные строения советской эпохи, которая закончилась к концу XX века.
Многие из этих строений пережили падение Берлинской стены и по-прежнему стоят сегодня. Смотрим на самые удивительные здания, оставленные советскими архитекторами».
Югославия «Памятник революции»
Грузия, здание министерства автомобильных дорог, сегодня принадлежит банку
Кишинёвский цирк, построенный в 1981 году, сейчас заброшен
Болгария, Бузлуджа — храм коммунистов, очень напоминает НЛО
Мемориал (Босния)
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Монумент, посвященный Великой Отечественной войне (Болгария)
Штаб Российского научного центра робототехники и технической кибернетики (Санкт-Петербург)
Гостиница «Салют», Киев
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Здание работников радио (Словакия)
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Санаторий «Горный», Ливадия, Крым
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Гостиница Форум (Польша)
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Памятник в честь восстания против владычества Османской империи (Македония)