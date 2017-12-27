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Стало известно, где депутаты проведут зимние праздники
27.12.2017

 Молдавские депутаты заявили, что предпочитают оставаться дома в праздничные дни. Впрочем, не смотря на то, что некоторые будут отмечать Новый год и Рождество с семьей, другие отправятся за границу.

"Рождество буду праздновать дома, затем первого января я отправлюсь навестить детей и после вернусь к работе", заявила Валентина Булига, отвечая на вопрос unimedia.info.

"Отправляемся к родственникам. Все дети приедут. Наши родители умерли. Мы традиционно отправлялись к родителям, а теперь к родственникам, так как они есть и мы радуемся праздникам вместе", сообщил депутат Юрие Цап.

Алина Зотя-Дурня, в свою очередь, будет отмечать праздники за рубежом.

"Скорей всего я буду в Румынии. И наверное навещу маму, которая, как вы знаете, уже 20 лет проживает в Австрии".

"Вот это да, вот это вопрос... Мы с семьей еще не решили. Скорей всего отправимся к родителям. Новый год - это семейный праздник. Отправимся на новый год, Рождество по старому стилю отметим у родителей и будем отмечать праздники в кругу близких", заявил депутат Анатолие Загородный.

Владимир Цуркан пока еще не решил, как будет отмечать праздники.

"Вопрос еще не решен, учитывая то, что 28 и 29 декабря соберется вся семья, где и будет проведен опрос. Кто и где хочет отмечать. Когда уезжает и так далее. Нас пятеро детей, четверо внуков, две внучки. У каждого свои планы. Когда соберемся, скоординируем свои действия и решим".

"Праздники проводятся дома с семьей. Обычно мы отправляемся к родителям, однако к несчастью, мои уже скончались. Отправляемся к родителям жены. Обычно в стране", поделился планами Лилиан Карп.

"Праздники отмечать буду дома, в кругу семьи, в Республике Молдова. Поеду к родителям, родственникам, в Каушаны. Я говорю, что зимние праздники, в кругу семьи, являются очень красивой традицией, когда приходят колядующие, Дед Мороз. Не думаю, что в других государствах можно такое увидеть", сообщил Григоре Новак.


 
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