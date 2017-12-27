Экономика Что хорошего принёс 2017 год в области сельского хозяйства Со всем тем хорошим и плохим, что в нём было, 2017 год подходит к концу, и сейчас самое время подвести его итоги. Для этого IPN собрал отовсюду хорошие мысли, на этот раз только хорошие, как мысли тех, кто принимает решения, так и тех, для кого эти решения принимаются. Что хорошего принёс 2017 год? На этот вопрос мы предложили ответить тем, кто согласился присоединиться к нам в стремлении отыскать что-то хорошее в окружающих нас вещах и в тех событиях, которые накладывают на нас свой отпечаток. Даже если зачастую не всё идёт так, как нам бы хотелось, успеха добиваются те люди и общества, которые способны увидеть и в проблемах, и в не самых позитивных вещах дополнительную возможность для того, чтобы вмешаться и изменить положение дел к лучшему. В случае каждой из затронутых тем мы представим несколько рейтингов, отражающих позицию их составителей. Ниже Вы можете увидеть, что хорошего принёс 2017 год в области сельского хозяйства.



Рейтинг Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды:



1. В 2017 году, по сравнению с 2016 годом, был получен урожай сельскохозяйственной продукции растительного происхождения, отличающийся повышенным качеством в случае большей части сельхозпродукции.



„Урожайность пшеницы выросла почти на 20%. В случае озимого ячменя зафиксировано увеличение урожайности на 12%, кукурузы – на 34%, сои – на 27%, подсолнечника – на 11%. Совокупный урожай фруктов увеличился на 3,2%, семечковых культур – на 3,4%, косточковых – на 3%. Урожай ягодных кустарников и клубники оказался на 15 процентов выше, чем в прошлом году, а объём произведённых овощей и картофеля вырос на 22%”.



2. Удалось укрепить отечественную систему противоградовой защиты.



„Было построено 17 новых ракетных установок. Находящаяся под защитой территория расширилась на 11% или 215 тысяч га. Из 6263 снарядов, закупленных на 2017 год, было использовано 4411 и уже закуплено 892 снаряда на 2018 год”.



3. Увеличились объёмы экспорта ряда продуктов растительного происхождения.



„Экспорт фруктов составил 200 тысяч тонн. Впервые были превышены квоты на экспорт сливы в льготном режиме. Впервые был осуществлены поставки вишни в ЕС. Увеличивается количество экономических операторов, экспортирующих продукцию в ЕС. Столовый виноград экспортировали 38 экономических агентов, свежие яблоки – 9, свежую сливу – 53, пшеницу – 55, ячмень – 36, кукурузу – 29, сахар – 2, этиловый спирт – 5”.



4. Существенно увеличились инвестиции в сельское хозяйство.



„В 2017 году они увеличились на 30% по сравнению с 2016 годом и достигли 1,5 миллиарда леев. Количество соискателей субсидий выросло на 34%”.



5. Зафиксирован рост площадей сельхозугодий, обрабатываемых в соответствии с принципами ресурсосберегающего сельского хозяйства.



„Согласно оценкам, в 2017 году сельхозугодья с элементами ресурсосберегающего сельского хозяйства увеличились на 5% от общей площади пахотных земель, по сравнению с 2016 годом. Что касается площадей, засеянных культурами первой группы и рапсом, то с географической точки зрения эти площади распределяются следующим образом: 5–7% – АТО Гагаузия, 8–10% – на юге республики, 12–15% – в центре и 35–40% – в северной её части.



Рейтинг Ассоциации производителей и экспортёров фруктов:



1. Значительные объёмы свежих фруктов были экспортированы в ЕС, особенно в Румынию и Польшу.



„В 2017 году, впервые в истории Республики Молдова, удалось экспортировать значительное количество свежих фруктов в страны ЕС. В случае сливы было значительно превышено количество в 10 тысяч тонн, предусмотренное квотами на беспошлинный экспорт в ЕС, яблок было экспортировано свыше 4 тысяч тонн, винограда – более 9 тысяч тонн”.



2. Были утверждены объёмы Национального фонда развития сельского хозяйства и сельских районов на пятилетний период.



„Впервые Национальный фонд развития сельского хозяйства и сельских районов был утверждён на 5-летний период – на 2017–2021 годы. Документ создаёт предпосылки для долгосрочного планирования инвестиций в сельское хозяйство”.



3. Профессиональные ассоциации стали основными участниками продвижения экспорта и диверсификации рынков сельскохозяйственной продукции.



„В этом году ассоциации, с привлечением своих членов, организовали и участвовали в специализированных международных выставках единым стендом и с единым месседжем, посвящённым молдавской продукции”.



4. Состоялась Национальная конференция „Фруктовый бизнес в Республике Молдова”.



„Национальная конференция „Фруктовый бизнес в Республике Молдова” стала эффективной платформой для продвижения инноваций и передачи технологий по всей стоимостной цепочке фруктов. В этом году было зарегистрировано 180 участников, 12 зарубежных докладчиков и 9 – отечественных”.



5. Вырос уровень механизации при уборке яблок.



„Были внедрены технологии, механизирующие большую часть процесса уборки яблок, что в 1,5–2 раза увеличивает производительность труда и в 5 раз сокращает количество яблок, повреждаемых при уборке”.



Рейтинг Национальной федерации фермеров Молдовы AGROinform:



1. У нас был хороший урожай, при этом урожаи некоторых культур оказались рекордными.



„Это главная новость 2017 года. Несмотря на непогоду, случившуюся этой весной, несмотря на весьма засушливое лето, у нас хороший урожай, у нас будет хлеб. Лучшей наградой за труд фермера являются плоды той земли, которую он обрабатывает.



2. Принят Закон о принципах субсидирования агропромышленного сектора и развития сельской местности, утверждено Положение об условиях, порядке и порядке выделения средств Национальным фондом развития сельского хозяйства и сельской местности.



„В документе изложены общие принципы государственной политики поощрения и стимулирования сельскохозяйственной деятельности и развития сельских районов, определены направления использования финансовых средств, предназначенных для развития агропромышленного сектора. Говоря о новом Положении о субсидировании, согласно которому в этом году протекал весь процесс субсидирования, следует отметить, что оно соответствует соглашению о финансировании, оговоренному в рамках программы EMPARD, и оно рассчитано на пятилетний срок. Таким образом, сельхозпроизводители уже могут планировать свои инвестиции, не принимая на себя слишком большие финансовые риски”.



3. Была реализована серия проектов финансирования в сельскохозяйственной отрасли, в том числе с элементами грантов.



„Фермеры получили больше возможностей для доступа к финансовым средствам. Отметим возможности финансирования, предоставляемые Программой повышения экономико-климатической устойчивости сельской местности (IFAD VI), а также запуск Проекта повышения устойчивости сельской местности (IFAD VII), с общим бюджетом в 23,7 миллиона долларов. Также следует отметить запуск проекта „Эффективное сельское хозяйство в Молдове”, финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляемого Chemonics International Inc, с бюджетом в 21 миллион долларов, доступным для развития сельскохозяйственного сектора”.



4. Увеличился экспорт в Европейский союз, и сельхозпроизводители освоили новые рынки сбыта.



„Тот факт, что экспорт отечественной продукции на рынок Сообщества увеличился в этом году даже больше, чем прогнозировалось, показывает, что всё больше наших сельхозпроизводителей адаптируют свою продукцию к европейским стандартам, и демонстрирует, что рынок ЕС открыт для Республики Молдова, и это внушает уверенность в будущем”.



5. Была проведена реформа правительства, в результате которой были объединены три министерства, и было создано Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.



„Таким образом, политика по развитию трёх этих секторов, абсолютно взаимозависимых, будет согласована и, наконец, это повлечёт за собой процветание сельских населённых пунктов нашей страны, развитие сельского хозяйства и охрану окружающей среды”.

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