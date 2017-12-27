В Молдове зарегистрировано рекордное число авиапассажиров

В Молдове сохраняется бурный рост пассажирских авиаперевозок, и с начала этого года самолетами перевезено больше пассажиров, чем поездами.

Зарегистрировано рекордное число авиапассажиров, превысившее уже 1,5 млн. человек, передает NOI.md.

Так, по данным Национального бюро статистики, в январе-ноябре 2017 г. услугами воздушного транспорта в Молдове воспользовалось более 1 млн. 539 тыс. человек, или на 47,5% больше, в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Такой рост объясняется среди прочего повышением привлекательности Кишиневского международного аэропорта как транзитного пункта для полетов в страны Европейского союза и других государств пассажиров из России, Украины и других стран.

В то же время, согласно официальной статистике, в Молдове продолжается спад пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Национальное бюро статистики пока не приводит данные по перевозкам пассажиров поездами за 11 месяцев 2017 г., но сообщает, что в январе-октябре с.г. железнодорожным транспортом в Молдове было перевезено 1 млн. 525,1 тыс. пассажиров, или на 21,1% меньше, чем за тот же период 2016 г.

По данным НБС, автобусами и микроавтобусами в Молдове в январе-ноябре 2017 г. перевезено около 91,5 млн. пассажиров, что на 2,2% меньше, чем за тот же период 2016 г.

Самая значительная доля пассажиров, перевезенных автобусами и микроавтобусами за 11 месяцев 2017 г. пришлась на мун. Кишинев – 59,2% и Бельцы – 5,4%.

Речным транспортом в январе-ноябре 2017 г. перевезено 121,5 тыс. пассажиров, что на 6,7% меньше показателей аналогичного периода 2016 г.