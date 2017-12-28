Бывшее руководство мэрии предлагало не кормить детей: пусть приносят пакеты с едой из дома, как в США

Ольга Златая

Муниципальный совет Кишинева принял столичный бюджет на 2018 год в окончательном чтении

Муниципальный бюджет приняли в окончательном чтении. Впервые за много лет это произошло до Нового года. Советники видимо сами не ожидали такого поворота и поэтому рассыпались в комплиментах друг другу. Доходы и расходы главного финансового документа столицы во втором чтении увеличили, при этом советники отметили, что более реального документа не видели за эти годы.

Стоит отметить, что за бюджет проголосовали 44 советника. Причем сделали это всего за час - больше времени заняли выступления: хвалили друг друга за конструктивную работу. Глава фракции социалистов Ион Чебан заявил: «Впервые за последние 10 лет бюджет на новый год утвержден в конце текущего года. До сих пор его принимали либо в мае, либо в июне или даже в июле. Наша фракция очень хорошо поработала практически над всеми направлениями. Ничто не может быть идеальным или совершенным, как бы нам этого ни хотелось. Но очень важно начать бюджетную деятельность с января, чтобы произвести необходимые закупки в срок, сделать необходимые переводы финансов. А если понадобятся изменения – а они понадобятся - ратифицируем в течение года».

Муниципальный советник от ЕНПМ Алла Немеренко отметила, что в 2018 году необходимо улучшить ситуацию в образовательных и медицинских учреждениях столицы: «Наконец после двух лет борьбы мы добились выделения тех незначительных двух-трех лей на улучшение питания в детских садах. Наших детей кормят хуже некуда. Я хочу, чтобы абсолютно все жители города знали: больше всех этому противилось главное управление образования, молодежи и спорта. Бывшее руководство предлагало вообще не кормить детей в детских садах, они считали, что дети должны приносить пакеты с едой из дома, так как это происходит в Соединенных Штатах. Хотела бы спросить этих людей: они понимают, разницу между США и Молдовой? Даже после увеличения этой суммы, дети получают меньше нормы, рассчитанной тем же Главным управлением образования по просьбе министерства просвещения».

Нам нужны реформы и в медицинских учреждениях, потому что больницы выглядят не так, как должны выглядеть в столице настоящие медицинские учреждения, а выделяемые им суммы ничтожны по сравнению с их нуждами, отметила Немеренко.

Председатель фракции ПКРМ и беспартийных в МСК Василий Киртока заявил, что на этот раз муниципальные советники работали на благо города, чтобы улучшить ситуацию в столице: «Если мы и дальше будем так работать, то Кишинев будет выглядеть хорошо». Он также отметил, что принять бюджет - не самое сложное, надо принять меры для реализации всех запланированных мероприятий. Например, пригороды получили миллионы лей на ремонт дорог, но как можно делать ремонт без проекта? «Я предлагаю: не будет проекта в первом полугодии - все снимаем. К сожалению, мы не увидели сумм на запрет строительств внутри кварталов и в зеленых зонах. Не видим средств на модернизацию генплана - эти суммы исчезли из бюджета», - отметил советник.

В свою очередь, либерал Ион Чобану удивился таким рукоплесканиям: «Прямо не знаю, как мы в этом году такой хороший бюджет сделали несмотря на все старые кадры. Я сейчас зарыдаю перед камерами. Все эти годы мы ругались во фракциях, а сейчас вы ведете себя по-другому, хотя ничего не изменилось. Это не бюджет мадам Раду, а бюджет муниципалитета, всех граждан. Он не отличается от принятых в прошлые годы».

Если говорить о правках, принятых во втором чтении, их было немного. Заложено дополнительное финансирование для завершения процесса электронного голосования, электронных закупок и внедрения единого окна.

Доходы муниципального бюджета в 2018 году составят более 3 миллиардов 758 миллионов лей. Это на 12 процентов больше, чем в 2017 году. По словам и.о. начальника управления финансов Зинаиды Жалобэ, 50,7 процента доходов будет сформировано за счет трансфертов из госбюджета, 34 процентов – за счет отчислений от налогов и госпошлин, 12,8 процента - собственные доходы, 1,8 процента поступят от предоставления платных услуг, 0,3 процента - сборы при покупке иностранной валюты физическими лицами в обменных пункта, 0,01 процента - доходы от добровольных пожертвований для бюджетных учреждений.

Расходы муниципального бюджета-2018 запланированы в размере чуть более 4 миллиардов 49 миллионов лей, что на 7,3 процента больше, чем в 2017 году. При этом 2 миллиарда 562,5 миллиона лей (63,3 процента) направят на социальные нужды - это на 12,9 процента больше. На здравоохранение выделили почти 77,9 миллиона лей - 1,9 процента, на культуру, искусство и спорт почти 165 миллионов лей - 4,11 процента от общих расходов. На образование более 2 миллиардов лей - 49,5 процента, на соцзащиту почти 327,9 миллиона лей - 8,1 процента.

Расходы на коммунальные хозяйства, транспорт и управление дорогами составляют 27 процентов от общих расходов. В этом году они сократились на 10,3 процента. На инвестиционные проекты и капремонт выделили 100 миллионов лей - 2,5 процента от общих расходов. При этом пригороды получат по 1 миллиону лей на ремонт дорог, и выделять их будут напрямую мэриям, а не управлению транспорта, как до сих пор, чтобы ускорить процесс проведения тендеров. На расходы, связанные с транспортом и управлением дорогами, выделили более 744,4 миллиона лей.

Дефицит бюджета составит 290,6 миллиона лей. Он будет покрыт за счет внешних (277,4 миллиона) и внутренних (150 миллионов) источников финансирования, а также от продажи квартир населению (2 миллиона). На выплату процентов по кредитам планируется направить около 138,8 миллиона лей.