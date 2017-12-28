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Рогозин обвинил Влада Плахотнюка в отказе во въезде в Приднестровье
27.12.2017

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что за тем, что его не впустили в Приднестровье, стоит глава Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк.

"Почему это происходит? (недопуск Рогозина – ред.) Молдавия – республика небольшая, и часто становится предметом очень мощнейшего давления со стороны Запада, со стороны американцев, прежде всего. Плюс разлом 1991 после года привел к созданию очень мощных мафиозных групп. В итоге эти мафиозные группы слились в одну во главе с одним человеком, я его фамилию называл – господин Плахотнюк, который контролирует все в этой стране", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", передает ria.ru.

С начала года правительство Молдавии и парламентское большинство приняли череду антироссийских мер, среди которых высылка пятерых российских дипломатов, отказ во въезде в страну российским артистам, культурным деятелям и журналистам, объявление персона нон грата в республике вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.


 
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