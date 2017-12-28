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Сюрприз от Президента Додона по случаю зимних праздников
27.12.2017

Впервые, в связи с приближающимися зимними праздниками, 29 декабря во Дворце Республикисостоится выставка-ярмарка „Cele mai frumoase sărbători – acasă, în Moldova!ˮ («Самые красивые праздники – дома, в Молдове!») под патронатом Президента Республики Молдова. 

«В мероприятии примут участие народные умельцы в различных техниках: керамика, вышивка, народные костюмы и т.д., а также крупнейшие создатели отечественных брендов „DIN INIMĂ”,будут организованы мастер-классы для детей, состоится демонстрация ремесел, а также блюд национальной традиционной кухни.

Посетители выставки смогут увидеть необычные вещи и удивить родных и друзей прекрасными оригинальными подарками. Время работы выставки-ярмарки – с 10.00 до 19.00. Вход свободный», — говорится в сообщении президентуры.

Кристина Пендя


 
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