Один из самых ожидаемых законопроектов зарегистрирован в Парламенте

Законопроект об утверждении Стратегии развития гражданского общества на 2018-2020 гг. и План действий по ее внедрению зарегистрированы в парламенте по инициативе группы депутатов.

Согласно законопроекту, «стратегия включает обязательство Республики Молдова создать условия для развития гражданского общества, продолжить уже начатые действия и внедрить стратегические приоритеты».

Таким образом, проект Стратегии предусматривает реализацию трех общих задач: консолидации участия гражданского общества в разработке и мониторинге внедрения публичной политики, продвижения и укрепления финансовой устойчивости гражданского общества, и развития гражданского участия и волонтерства.

«На уровне правительства будет создана специальная структура, которая будет отвечать за содействие между гражданским обществом и парламентом, а также за улучшение правовой базы прозрачности процесса принятия решений. Также будет усовершенствован механизм перенаправления 2% от доходов физических лиц и пожертвований и урегулировано развитие общественного предпринимательства», — говорится в сообщении парламента.

Нововведениями законопроекта станут установление четкого механизма мониторинга, оценки и финансирования процесса взаимодействия с гражданским обществом.

Примечательно, что сейчас в Республике Молдова в Министерстве финансов зарегистрированы более 7950 общественных организаций, без учета фондов, частных и государственных учреждений и религиозных организаций.

Кристина Пендя