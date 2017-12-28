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Экономика
В Молдове растет объем денежных переводов из-за рубежа
28.12.2017

Объем переводов из-за рубежа устойчиво растет. В ноябре этот показатель превысил октябрьский на 16%. В страну поступило 105 миллионов долларов - на 14 миллионов больше, чем месяцем ранее. 

По данным Национального банка, больше всего денег - 36% от общей суммы - перевели из Евросоюза. На страны СНГ пришлось 32 с половиной процента. И здесь на первом месте остается Россия.   

Если рассматривать только Евросоюз, то больше всего денег поступило из Италии. С Апеннинского полуострова в Молдову отправили почти 12 с половиной миллионов долларов, или 12% объёма переводов из ЕС. Из Германии пришло почти шесть миллионов, из Великобритании - почти столько же. Далее в списке - Франция, Испания и Ирландия. 

В Нацбанке уточнили, что основной валютой переводов остается доллар - так перевели 47%. 44% отправили в евро, и около восьми процентов - в российских рублях. За 11 месяцев в страну поступило почти миллиард 100 млн долларов.


 
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