Лично проверил: Премьер неожиданно прибыл на таможенный пункт в Леушенах

Премьер Павел Филип без предупреждения прибыл на пункт пропуска в Леушенах, чтобы лично проверить как обстоит дело с пересечением государственной границы в период зимних праздников.

Глава кабмина пообщался с сотрудниками Таможенной службы, Пограничной полиции и гражданами страны, которые пересекают границу в обоих направлениях. Выяснилось, что существует ряд недостатков и проблем, которые требуют решения, среди них: блокирование программного обеспечения, недостаточное количество сотрудников, а также наличие формальных процедур, которые нуждаются в оптимизации или ликвидации.

П. Филип отметил, что кроме организационных и управленческих нюансов, важно также отношение таможенников и пограничников к людям, с которыми они работают в ежедневном режиме. Поведение государственных служащих должно быть уважительным ко всем без исключения, - отметил премьер.

В завершении премьер сообщил, что подобные проверки станут постоянными и затронут и иные сферы госадминистрации.