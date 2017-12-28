Точку в деле Филата поставят в четверг

В уголовном деле бывшего главы молдавского правительства Владимира Филата полная ясность наступит 28 декабря. Высшая судебная палата представит 28 декабря мотивационную часть своего решения отклонить запрос адвокатской конторы "Popa și Asociații" об аннулировании уголовного дела экс-премьера Владимира Филата.

В сентябре адвокат Игорь Попа запросил ВСП об отмене решений судебных инстанций, о пересмотре уголовного дела, о вынесении нового решения об оправдании Филата и об освобождении его из-под стражи.

Запрос об аннулировании подается в исключительных случаях. Основанием для него могут служить решения, которые не подлежат обжалованию. Подается этот запрос с целью исправления допущенных судом возможных ошибок.

Заседание коллегии ВСП по уголовным делам прошло 12 декабря без участия сторон. Тогда же запрос об аннулировании был объявлен необоснованным, а провозглашение полного решения назначено на 28 декабря 2017 года.

В июне 2016 года суд столичного сектора Буюкань осудил Филата на девять лет заключения и на 60 тысяч леев штрафа — с лишением права занимать определенные должности в течение пяти лет. У Филата отозвали Орден Республики, который в 2013 году вручил ему тогдашний президент Молдовы Николай Тимофти. Также у бывшего главы кабмина конфисковали имущество на сумму более 790 миллионов леев.

В ноябре 2016 года АП Кишинева оставила в силе решение суда первой инстанции в отношении срока заключения и частично снизила количество имущества, подлежащего конфискации.

В феврале 2017 года ВСП отказала стороне защиты Филата в ее запросах касательно отмены решения Апелляционной палаты о приговоре экс-премьера в девяти годам тюрьмы. Тем не менее, адвокаты пытались воспользоваться другими юридическими инструментами, но вновь получили отказ.