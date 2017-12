Главная В 2017 году молдаванам стало легче торговать и платить налоги, взамен их лишили..... Рейтинг счастья - 0 Экономисты из Колумбийского университета под эгидой ООН составили и опубликовали «Доклад о мировом счастье» (World Happiness Report). Оценивали исследователи политические свободы, социальные гарантии, отсутствие коррупции - факторы, по мнению ученых, гораздо более важные, чем доход населения, а также здоровье граждан и гарантии стабильных и счастливых браков. Рассматривалось более 150 стран, и Молдова получила неплохое место — 55-е. За год наша позиция совершенно не изменилась. Несмотря на ежедневные жалобы наших граждан на свою страну, согласно рейтингу, жители Молдовы являются одними из самых счастливых в регионе. Мы «счастливее» граждан Румынии (57), Беларуси (67) и Украины (132). Свобода прессы - 4 Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» занимается рейтингом свободы прессы в мире. Исследование основано на методологии экспертных оценок. Выводы о состоянии свободы СМИ специалисты организации делают на основе 43 ключевых показателей. Среди них: наличие различного рода нарушений в отношении журналистов (убийства, лишение свободы, физическое насилие и угрозы) и СМИ (цензура, запреты и конфискации выпусков изданий, закрытие изданий); уровень самоцензуры в СМИ; степень финансовой зависимости СМИ; возможность свободного доступа граждан к Интернету и пр. Молдова расположилась на 80-й позиции в рейтинге, опустившись за год на 4 строчки. Парадокс в том, что показатель по баллам у нас вырос, то есть стало лучше, чем было. Но другие страны смогли добиться куда более лучших показателей. Рейтинг открытых данных + 2 По результатам исследования Open Data Barometer, проводимого ежегодно World Wide Web Foundation, Молдова поднялась на 2 строчки в рейтинге открытых данных, заняв 31-е место из 115 стран. Рейтинг основывается на трех показателях: готовность, реализация и оценка влияния системы открытых данных. Каждый из показателей оценивается по 100-балльной шкале. Молдова получила следующие оценки: по показателю подготовленности открытых данных - 55 баллов, индекс внедрения - 54, а индекс влияния – 14. Соседка Молдовы - Украина - заняла 44-е место. Румынии в рейтинге не оказалось. Свобода путешествий - 2 В рейтинге Visa Restrictions Index 2017 наша страна заняла 54-е место из 219 государств. В 2016 году граждане Молдовы с биометрическими паспортами могли ездить без виз в 102 государства мира – именно со столькими странами в Молдове действует безвизовый режим, либо режим, при котором визу можно получить на месте в аэропорту. Исследование Visa Restrictions Index 2017 охватывает 199 государств и территории, не имеющие государственного статуса, и отражает ситуацию с визовым режимом по состоянию на 1 января 2017 г. Единственный критерий составления рейтинга — число стран, в которые возможен безвизовый доступ гражданам другой страны. Румыния оказалась на 21-м месте, Россия — на 51-м, а Украина — на 58-м. Рейтинг гражданств - 3 Авторы исследования пытаются дать максимально объективную оценку различным гражданствам, изучив их практическую ценность. Во внимание принимаются как свобода перемещения и возможности проживания в других странах, гарантируемые обладателю паспорта, так и условия жизни в той стране, где человек родился. В общей сложности были изучены показатели 195 гражданств стран и территорий, которые в результате были разбиты на пять категорий — от наивысшей до низкой. Соседняя с Молдовой Румыния занимает в рейтинге 27-ю строчку, Украина — 99-ю. Россия разместилась на 67-м месте, а ближайшими соседями по рейтингу нашей страны оказались Никарагуа и Турция. Рейтинг легкости ведения бизнеса + 3 В рейтинге Doing Business-2017, оценивающем простоту ведения бизнеса, Молдова заняла 44-е место из 190 стран, сохранив за собой позицию прошлого года. Наилучших показателей в Doing Business-2017 Молдова достигла по разделам «Регистрация собственности», «Налогообложение», «Получение кредитов», «Международная торговля, «Защита миноритарных инвесторов», «Регистрация предприятий». А наихудшие: «Получение разрешений на строительство»и «Подключение к системе электроснабжения». По критерию «налогообложение» республика опустилась с 31-й на 32-ю строчку рейтинга. Общая налоговая ставка в Молдове составляет 40,5% от прибыли предприятия, время на оплату налогов занимает 181 час в год, а общее число налоговых платежей достигает 10 в год. Рейтинг конкурентоспособности + 11 В представленном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) отчете The Global Competitiveness Report 2017–2018 (рейтинг по индексу глобальной конкурентоспособности) Молдова за минувший год улучшила свои показатели на 11 пунктов, заняв 89-е место среди 137 стран. Среди основных ее проблем значатся: коррупция, политическая нестабильность, недостаточная доступность к финансированию, правительственная бюрократия. Румыния с 4,28 балла расположилась на 68-м месте. При этом год назад она была на 62-м. Украина поднялась с 85-го на 81-е место, Россия — с 43-го на 38-е. Рейтинг спокойствия - 2 В соответствии с Международным индексом внутренней безопасности и полиции 2017 года, успехи полиции Республики Молдова помещают страну по уровню внутренней безопасности на 78-е место в мире из 127 стран. Авторы рейтинга предлагают измерить готовность аппарата безопасности в стране отвечать вызовам внутренней безопасности как в настоящее время, так и в будущем. А еще у нас 62-е место из 163 стран в рейтинге самых спокойных и безопасных государств. В данном рейтинге Румыния занимает 25-е место, Украина - 154-е, а Россия - 151-е место. Рейтинг экономической свободы - 6 На шесть строчек в рейтинге экономической свободы опустилась Молдова, заняв 102-е место среди 159 стран мира. Это самая низкая позиция Молдовы за последние 10 лет. Лучше всего обстоят дела со следующими направлениями: уровень регулирования кредитного рынка, доступ к международной торговле, размер правительства. Самые низкие места Молдова заняла по следующим показателям: устойчивость валюты, регулирование бизнеса, уровень развития правовой системы и соблюдение прав собственности. В то же время, самая плохая ситуация среди посткоммунистических стран — в Боснии и Герцеговине, России, Молдове, Азербайджане и на Украине. Рейтинг легкости уплаты налогов + 47 Молдова улучшила свои позиции в глобальном рейтинге стран по легкости уплаты налогов Paying taxes-2017, поднявшись за год с 78-го на 31-е место. Налоговые системы оцениваются по 11 параметрам, сгруппированным в четыре категории: общая налоговая ставка, время, которое тратится хозяйствующими субъектами на уплату налогов, количество платежей, а также новый показатель — post-filing index (оценка административного бремени при возмещении НДС и корректировки налога на прибыль). ИРИНА ШЛАПА

