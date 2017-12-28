Какими будут новые паспорта

Паспорта, выдаваемые по запросу молдавским гражданам, будут иметь новый дизайн, а также более высокий уровень защиты. Директор Агентства публичных услуг Сергей Райлян сообщил IPN, что выдача паспортов нового типа начнётся сразу же после исчерпания нынешних запасов, оцениваемых примерно в 40 тысяч штук. Принимая во внимание текущие темпы выдачи паспортов, новые паспорта начнут выдавать с февраля.

В каждый из трёх уровней защиты паспорта были введены новые элементы. „Есть элементы, которые обнаруживаются с помощью специальных устройств. В большей степени они относятся к компетенции органов полиции, обеспечивая уверенность в том, что паспорт не является поддельным”, - рассказал Сергей Райлян.

Внутренний дизайн будет содержать ряд элементов, характерных для нашей страны. На первой странице будет изображено древо жизни – туристический бренд Молдовы. На других страницах представлены памятники национального значения, в том числе памятник Господарю Штефану чел Маре ши Сфынт, здание Национального исторического музея, музейный комплекс Старый Орхей, монастырь Кэприяна, колокольня столичного Кафедрального собора.

Как пояснил Сергей Райлян, паспорта нового типа выпускаются в количестве 1,5 миллиона единиц, и этот запас покроет потребности в течение следующих четырёх лет. Директор АПУ заверил в том, что стоимость документа не изменится.

Что касается срока действия паспортов, то, как напомнил Сергей Райлян, правительство одобрило инициативу группы депутатов из парламентского большинства, предложивших продлить его с семи до десяти лет. Проект поступит на рассмотрение депутатов в ходе будущей парламентской сессии. Райлян убеждён в том, что изменения будут внесены своевременно, и паспорта нового типа будут выдавать гражданам уже на 10-летний срок.