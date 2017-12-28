Елена Пинтилей: Национальная библиотека Молдова должна стать не только культурным, но и общественным центром

2017 год был продуктивным для Национальной библиотеки Молдовы. Учреждению удалось ввести в эксплуатацию Учебный центр для библиотекарей, в том числе для тех, кто работает на местах, выиграть несколько грантов и установить отношения сотрудничества с международными организациями. Эти и другие успехи позволят библиотеке в наступающем году быть более привлекательной для читателей, став не только культурным, но и общественным центром. Заявление сделала для IPN директор Национальной библиотеки Елена Пинтилей.

По ее словам, в 2017 году Национальной библиотеке исполнилось 185 лет с момента основания, и останется в истории как юбилейный год. В связи с этим, в середине декабря был издан Национальный календарь -2018, который является энциклопедическим изданием для библиотекарей и деятелей культуры. Календарь имеет 260 страниц и содержит 225 статей об известных людях из страны и из-за рубежа, а также общую информацию о национальных и международных событиях.

В этом году библиотека вместе с посольствами, аккредитованными в Молдове, отметила 25 лет с момента установления дипломатических отношений Республики Молдова с такими странами, как Чехия, Польша, Россия, Китай и др. Кроме того, библиотека продолжила деятельность в качестве члена Конференции европейских национальных библиотек.

Национальная библиотека получила в этом году грант наследия, грант посла США, и инициировала очень важный проект „Охрана бессарабских документов царского периода (1812-1917)”, в рамках которого можно будет приобрести технику, и будут обучены специалисты для консервации и реставрации документов. Проект находится на первом этапе и продолжится в 2018 году.

„Национальной библиотеке удалось в этом году занять новое место в Национальной системе библиотек. Благодаря новому закону о библиотеках, Национальная библиотека становится не только культурным, но и общественным центом. Мы надеемся, что закон, который был принят в этом году, поможет нам достичь тех целей, которых ставит перед нами сообщество”, - сказала Елена Пинтилей.

По словам директора Национальной библиотеки, в 2018 году учреждение разработает и реализует новые услуги для пользователей, с тем, чтобы учреждение стало более открытым, а базы данных, созданные библиотекой, стали более доступными. Также будут обустроены новые помещения и будет открыт музей книги.

„Мы стараемся дополнить издания, проводя выставки и другие специальные мероприятия. Мы хотим, чтобы библиотеку посещали как можно больше пользователей, и, я думаю, что мы сможем достичь этой цели”, - сказала Елена Пинтилей.

Одной из основных задач Национальной библиотеки является создание, хранение и предоставление пользователям как можно более полных национальных и иностранных коллекций изданий. Коллекции пополняются через законное хранилище, через закупки, пожертвования, а также путем межбиблиотечного обмена. Ежегодно фонд библиотеки увеличивается на 13-14 тыс. документов. Национальная библиотека является хранительницей ценного фонда документов, объем которого составляет 2,5 млн. единиц на 30 языках.

Пользователями Национальной библиотеки могут стать лица, достигшие 17 лет. В Национальной библиотеке Молдовы работают 11 читальных залов, девять из них являются специализированными. В читальных залах могут просматривать документы одновременно 480 пользователей.