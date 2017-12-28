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Валериу Мунтяну о единственном решении для республики Молдова
28.12.2017

Зампред Либеральной партии (ЛП) Валериу Мунтяну не ждет от 2018 года больших перемен.

«К сожалению, у меня нет больших ожиданий, потому что замена одних политиков на других не изменит положения наших граждан даже после парламентских выборов, которые должны состояться осенью 2018 года», — заявил он.

По мнению политика, «единственным избавлением для всех станет естественное и историческое Объединение Республики Молдова с Румынией, что автоматически даст каждому жителю Бессарабии доступ к политическим, юридическим, экономическим и социальным преимуществам, которые есть у румынских граждан, проживающих в Румынии, полноправном члене ЕС и НАТО, страны, которая уже третий год подряд добивается самого значительного в ЕС роста экономики».

Кристина Парфени


 
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