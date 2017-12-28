Каково значение вступления ППДП в ЕНП? Ответ Андрея Нэстасе

В интервью для www.curentul.md лидер партии «Платформа «Достоинство и Правда» (ППДП) Андрей Нэстасе ответил на вопрос, каково значение вступления политформирования в семью Европейской народной партии (ЕНП)?

«Для ППДП это стало событием года. То, что нас приняли в самую влиятельную политическую семью Европы, является доказательством того, что нашей партии доверяют не только наши члены и сторонники, но и европейские партнеры», — отметил он.

По словам Нэстасе, «вступление в ЕНП очень важное событие для наших оппозиционных партий, для всей молдавской политики и общества». «Во-первых, это признание потенциала и значимости двух партий крупнейшей политической силой в Европе. Так ППДП стала европейской политической партией, а это преимущество не только для ППДП, но и для граждан Республики Молдова, потому что позволит заменить коррумпированных политиков. Вступление в ЕНП означает больше информации, опыта, сотрудничества, защиты, логистической поддержки и тренингов, особенно для молодежи и женщин», — отметил Андрей Нэстасе.

Лидер ППДП также отметил, что «символизм этого события очевиден, но еще важнее практическая польза». «Это принесет нам много конкретной пользы. ЕНП влиятельнейшая в Европе партия, и мы получим доступ в самые важные кабинеты Европы, а это мы используем на благо страны и граждан», добавил он.

Кристина Пендя