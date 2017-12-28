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«В Молдове людей арестовывают вопреки конвенции прав человека»
28.12.2017

Соблюдение прав человека в Молдове с каждым годом все  больше нивелируется. Проигранные по данному поводу дела в ЕСПЧ все меньше освещаются в СМИ, а условия содержания в молдавских тюрьмах с каждым годом все ухудшаются, и делается это для «выбивания» из арестованных нужных прокурорам показаний. Об этом в интервью порталу Newsmaker заявил адвокат Promo-Lex Виктор Мунтяну.

«В период, когда я работал в секретариате Европейского суда по правам человека (с 2005 по 2009 год), реакция молдавских властей на проигранные в ЕСПЧ дела была другой, эти дела больше освещались в СМИ, сейчас все это менее заметно. Тогда, как мне казалось, проигранные дела по 5 статье Конвенции по правам человека («Право на свободу и личную неприкосновенность»), заставляли власти задуматься, оценить свои действия и понять, что людей арестовывают, вопреки положениям Конвенции. А сейчас у меня такое впечатление, что на ЕСПЧ всем наплевать. Ну, очередное решение, ну и что. Нет ответственности за это.

Сегодняшняя практика чрезмерного использования превентивного ареста идет вразрез со всеми делами, проигранными Молдовой в ЕСПЧ по этому поводу. По данным на август 2017 года, из 53 дел, которые рассмотрел ЕСПЧ по этой статье, Молдова проиграла 52. Об этом высказывался и комиссар по правам человека Совета Европы [Нилс Муйжниекс]. Он недавно был в Молдове и говорил, что у нас мера, которая считается исключительной, применяется постоянно. У нас людей арестовывают и держат в условиях, которые были признаны бесчеловечными. Я был секретарем адвокатской комиссии, которая проводила мониторинг того, как Апелляционная палата (АП) рассматривает законность применения ареста: в течение двух недель АП рассмотрела 200 жалоб адвокатов, 196 из них она отклонила — это 98% от всего числа», - заявил Мунтяну.

По словам юриста, тот факт, что Европейский союз выделял немалые средства на реформу юстиции, а затем отозвал их,  сигнализирует о том, что в системе не все в порядке.

«Судебная система в целом довольно пестрая. В уголовном праве у нас, наверное, наихудшая ситуация, и это я еще очень дипломатично выразился. В гражданском праве дела идут, как идут, тут ситуация более-менее приемлемая.

Я много лет проработал в европейских правозащитных структурах, за это время через мои руки прошли тысячи разных дел по Молдове, и у меня, можно сказать, была радиография судебной системы страны. Но это было на бумаге. Вернувшись в Молдову, я увидел, что происходит на самом деле», - отметил адвокат.

Вместе с тем, Виктор Мунтяну подчеркнул, что в решении об арестах в Молдове последнее время все большую роль играет слово прокурора, нежели судьи, которые просто удовлетворяют их ходатайства и самым косвенным образом влияют на ситуацию.

«Комиссар по правам человека Совета Европы, оценивая ситуацию в Молдове заявлял, что тут чувствуется прокурорский уклон в вопросах ареста. Я готов это лично подтвердить: прокуроры просто копируют свои заявления о продлении ареста, и это не единичный случай. Их доводы зачастую несостоятельны.

Сейчас в Молдове не применяются пытки со стороны следственных органов, как это было раньше. Сейчас у нас все происходит иначе, особенно в отношении так называемых «белых воротничков». Их сажают в тюрьму №13, в бесчеловечные условия. Это метод давления, чтобы человек сказал то, чего не сказал бы на свободе. Давят не только условия содержания, но и сам факт ареста, который сказывается на его репутации, жизни его детей. Даже если он докажет свою правоту и невиновность, пятно на его репутации останется. У многих людей могут остаться сомнения, они не верят в юстицию», - уверен адвокат.


 
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