Новый поворот дела о платных парковках: что ждет Киртоакэ и Гамрецкого

Высшая судебная палата Молдовы (ВСП) приняла к рассмотрению запрос экс-главы управления транспорта примэрии Кишинева Игоря Гамрецкого, который в конце ноября опротестовал вердикт Апелляционной палаты, заменившей ему тюремное заключение на условный срок, пишет Sputnik.

Заседание ВСП прошло без участия сторон.

«Запрос принят к сведению и направлен на рассмотрение в расширенном составе», — сообщили в Высшей судебной палате.

Заседание запланировано на конец января 2018 года и пройдет без участия сторон.

В августе суд столичного сектора Буюканы приговорил Гамрецкого к 2 годам лишения свободы с исполнением наказания в пенитенциаре полузакрытого типа, а также лишению права занимать публичные должности на три года, однако этот вердикт он оспорил в Апелляционной палате.

С чего все начиналось?

В начале 2015 года Гамрецкий встречался с заинтересованным в проекте платных парковок бизнесменом. В итоге, чтобы организовать победу в тендере компании «EME PARKLEITSYSTEM GmbH», он попросил 2 миллиона евро или другой вариант — 26% уставного капитала компании. Данное требование иностранцы проанализировали и согласились на второй вариант, отказавшись платить деньги.

Как указано в решении суда, эту долю уставного капитала Гамрецкий должен был разделить с примаром Дорином Киртоакэ, роль которого, согласно с материалами дела, заключалась в «продвижении проекта, его подписи, продложении муниципальному совету, а также визе на градостроительных сертификатах и продвижении до его окончательного внедрения».

В итоге на Кипре была открыта компания «Desonia Investment LTD». Ее зарегистрировали на имя доверенного лица Гамрецкого, гражданина Германии Ойгана Пырчиу, которого знал и Киртоакэ. Этой фирме и перевели оговоренные 26% уставного капитала.

В результате «EME PARKLEITSYSTEM GmbH» все же объявили победителем тендера, но муниципальный совет проект не принял. А за данное решение на принявших его чиновников подали в суд.

Разбирательство в первой инстанции

Прокурор Думитру Робу предоставил в суд доказательства совершения Гамрецким преступления, предусмотренного частью 2 статьи 42 и частью 3 статьи 326 УК РМ. На допросе чиновник примэрии полностью признал вину по данным пунктам и подтвердил, что согласен, чтобы судебные слушания велись по той доказательной базе, которую представил прокурор и с которой он согласился.

Государственный обвинитель же в рамках заседаний суда представил дополнительные доказательства вины Гамрецкого. В частности, речь идет о показаниях вице-примара Нистора Грозаву, главы управления юридической помощи примэрии Дианы Никифорчук и экс-секретаря мунсовета Валериу Диденку. Первые двое, в частности, подтвердили, что Гамрецкий лично приносил к ним контракт на подпись, однако они отказались его визировать без распоряжения Киртоакэ. В итоге Грозаву договор все-таки подписал по настоятельной рекомендации примара, а Никифорчук этого так и не сделала, так как Гамрецкий за подписью после двух ее отказов не пришел.

В итоге буюканский суд постановил признать Гамрецкого виновным в совершении преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 42, частью 3 (а) статьи 326 Уголовного кодекса Республики Молдова. На основании этой нормы Гамрецкого приговорили к тюремному заключению на двухлетний срок с исполнением наказания в пенитенциаре полузакрытого типа, а также лишили права занимать публичные должности в течение трех лет. Как уточняется в постановлении – лишение свободы с отбыванием наказания в тюрьме – обязательно для исправления поведения обвиняемого.

Апелляционная палата посчитала иначе

Сторона защиты и Гамрецкий приговор обжаловали в установленном порядке. Коллегия по уголовным делам Апелляционной палаты при рассмотрении этого запроса постановила, что первая инстанция не прибегла к установленной законодательными нормами возможности индивидуализации наказания, которая естественна в случае, если обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

«Коллегия по уголовным делам констатировала, что первая инстанция не мотивировала решение об индивидуализации наказания по части его исполнения Игорем Гамрецким и не вникла в суть проблемы по факту и на основе закона», — сказано в вердикте Апелляционной палаты.

Судьи АП также пришли к выводу, что Гамрецкий «не представляет опасности для общества, а его изоляция не является необходимой и справедливой мерой по отношению к его личности и совершенному поступку».

«Коллегия по уголовным делам в соответствии со статьей 90 УК РМ постановила приостановить условно исполнение наказания на трехлетний срок», — говорится в решении Апелляционной палаты, которое Гамрецкий также оспорил.

Таким образом, чиновник потенциально может избежать даже условное наказание за содеянное.

По делу о платных парковках предстоит узнать судебное решение Дорину Киртоакэ. Однако слушания находятся еще в начальной стадии. Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение ему выдвинули 12 июля. Сейчас речь идет о двух нарушениях – извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Поскольку сейчас дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет лишения свободы.