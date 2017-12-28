Молдова — страна начальников: Жители страны работать не хотят, главное - «порулить» и облажаться

В течение последних лет мы, жители Молдовы, регулярно наблюдаем за кадровыми перестановками в государственных учреждениях. Политики меняют министерства, партии и род деятельности как перчатки. Примеров - масса: все мы помним, как Анатолий Шалару, бывший либерал, сменил Министерство транспорта на... Министерство обороны...

Такие люди в нашей стране — как каста, сословие, если хотите. Все это «начальники»! И чтобы заполучить этот статус, вовсе необязательно владеть какими-то знаниями, качественно исполнять свои обязанности, быть профессионалом. Нужно быть просто на-чаль-ни-ком! Устанавливать свои правила, какими бы они абсурдными ни были: например, как это делал господин Киринчук в Министерстве транспорта - запрещать сотрудникам ведомства говорить по-русски.

Расскажу вам историю, которую описал в социальных сетях яркий молдавский журналист Виорел Пахоми. В преддверии парламентских выборов в 2014 году он снимал передачу с Анатолием Прохницким, председателем партии «зеленых» в Молдове. Виорелу было интересно, для чего члены этой партии выставляют свои кандидатуры, и кто вообще эти люди. Журналист заглянул в список кандидатов, на втором месте в нем обнаружил женщину по имени Алла, которая работала в дизайнерской компании. Виорел спросил Прохницкого, чем же она будет заниматься в парламенте, и услышал такую фразу: «Найдем для нее что-то, может, устроим в эту комиссию по вопросам культуры, СМИ — нравится ей это».

И так — согласитесь! - везде. Только в нашей стране может совепшенно не учитываться профессиональный опыт, компетентность и профессиональные качества. Начальниками становятся благодаря знакомствам или деньгам...

На начальников в стране никто не учится. Видимо, их формирует среда. Как любят говорить экономисты — токсичная среда. Возомнив себя начальником, человек просто-напросто перестает работать. Он становится бесполезен, хотя и считает себя чуть ли не покорителем какой-то социальной вершины.

Есть еще один парадокс. Я знаю множество людей, которые, занимая высокую должность, служебным положением не пользуются: они не раздают задания, они их выполняют. Но при этом окружающие начинают «вешать» на этого человека свои обязанности (или пытаются это сделать) , стремясь если не пост этого человека занять, то по крайней мере почувствовать себя начальником. Возможно, это нашему человеку даже важнее — не должность, а контроль.

Быть начальником в Молдове — это не значит брать на себя ответственность. Эти два понятия вообще не пересекаются. Заняв эту нишу, наш человек перекладывает вину на подчиненных, либо на предыдущее руководство. Реже — на внешние обстоятельства. Виноваты все, только не он!

Нет в стране эффективных менеджеров (их очень мало), Молдова — страна начальников. И такая «страна» - в каждом офисе. В каждой компании, даже в каждой семье. И у вас есть выбор — начальствовать или подчиняться. Другого не дано.

Дмитрий КОБЗАРЬ