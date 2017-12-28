2017 год был одним из самых трудных в истории Партии социалистов, заявление

2017 год был одним из самых трудных в истории Партии социалистов Республики Молдова.

Это был первый год лидера ПСРМ Игоря Додона на посту президента Республики Молдова, когда на всенародно избранного президента и на Партию социалистов было оказано беспрецедентное давление со стороны правящего режима и внешних сил. Такая оценка содержится в заявлении Республиканского совета ПСРМ, принятом в среду, 27 декабря, на заседании по подведению итогов 2017 года.



Согласно пресс-релизу формирования, цитируемому IPN, стремясь подорвать позиции президента, правительство и правящее большинство взяло курс на разрыв отношений с нашим главным стратегическим партнёром - Российской Федерацией. Среди этих акций высылка российских дипломатов, многочисленные депортации российских журналистов, объявление персоной нон грата вице-премьера Правительства России Дмитрия Рогозина, принятие антидемократического “закона о борьбе с российской пропагандой”, и наконец - отзыв на неопределённое время Чрезвычайного и Полномочного Посла Молдовы в России Андрея Негуцы.



В этих условиях непрерывного давления, перед Партией социалистов стояли две важнейшие задачи - сохранение единства партийных рядов и высокого рейтинга ПСРМ. Согласно заявлению, в то время как всенародный президент Республики Молдова Игорь Додон подвергался постоянным атакам, ПСРМ стала единственной партией поддержки и опоры президента. ПСРМ проголосовала в парламенте за все инициативы, предложенные Игорем Додоном, и вела борьбу против инициатив Демократической партии, направленных на разрыв отношений с Российской Федерацией.



Социалисты отмечают в заявлении, что по их инициативе был принят закон о переходе на смешанную избирательную систему, и это позволит всем регионам страны, включая приднестровский регион, а также зарубежной диаспоре, получить гарантированное и справедливое представительство в следующем парламенте. „Смешанная система сохраняет возможность голосовать за ту или иную систему ценностей, которую представляют политические партии”, утверждают социалисты.



Что касается референдума по отставке генерального примара Дорина Киртоакэ, ПСРМ уточняет, что в условиях бойкота со стороны других политических сил, социалисты сумели мобилизовать для участия в плебисците более 110 тыс. жителей Кишинёва, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы референдум состоялся. „ПСРМ поддержала инициативу по проведению референдума об усилении президентских полномочий, а в условиях отказа со стороны Конституционного суда в его проведении, Партия социалистов выступила с инициативой общенационального сбора подписей за переход к президентской республике”, отмечают социалисты.



ПСРМ заявляет о верности своим 5 основополагающим ценностям: государственность и нейтралитет Республики Молдова, социальная справедливость, приднестровское урегулирование, стратегическое партнёрство с Российской Федерацией, защита православия и семейные ценности. В новом 2018 году ПСРМ ставит перед собой следующие задачи: довести число граждан Республики Молдова, подписавшихся за президентскую республику, до 1 миллиона человек. Другой целью является выдвижение кандидатов для избрания в парламент по одномандатным округам, подготовка партии к парламентским выборам и одержать на них победу.