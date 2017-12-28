Администрация Приднестровья будет добиваться от Молдовы и Украины разрешения на открытие тираспольского аэропорта. Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом пишут в среду российские «Известия».

Главный переговорщик Тирасполя, министр иностранных дел непризнанной ПМР Виталий Игнатьев заявил, что «хотя в последнее время эта проблема не была основной на переговорах, она абсолютно ложится в канву соглашения между Кишиневом и Тирасполем фокусироваться в первую очередь на социально-экономических аспектах отношений».

«Тема нашего аэродрома поднималась на разных этапах переговорного процесса. Возможность использовать аэродром в Тирасполе - очень важный вопрос. Это дополнительные ресурсы, рабочие места и новые логистические пути. Мы намерены продолжать работу и ставить этот вопрос на переговорах. Между нами и Кишиневом подписан протокол, где четко определены приоритеты - решение проблем гуманитарно-экономического характера. Аэродром - это тоже часть социально-экономической гуманитарной повестки. Его открытие - в интересах населения Приднестровья», - сказал Игнатьев.

По его мнению, использование тираспольского аэродрома «позволит республике решить ряд экономических проблем, стабилизировать торговлю и в целом сделать регион более открытым для внешнего мира». Но для этого необходимо разрешение Молдовы и Украины для пролета через их воздушное пространство.

«Если нам удастся договориться, то последнее слово будет за международной организацией гражданской авиации - ИКАО. Многочисленные экспертные проверки подтверждают, что с технической точки зрения аэродром готов принимать самолеты. Главное препятствие для использования нашей воздушной гавани — не техническое состояние взлетно-посадочной полосы, а политическое нежелание Кишинева открыть воздушное пространство над Молдовой», - сказал Игнатьев.

Пресс-секретарь Демократической партии Виталий Гамурарь заявил, что «переговоры, включая и эту проблему, должны вестись в существующем ныне формате».

«Кишинев никогда не пытался блокировать Тирасполь, но мы исходим из признанных в мире правил игры. В любом случае вопрос об аэропорте - это переговорный процесс, который не решается одной стороной», - сказал Гамурарь.

Эксперты в Кишиневе неоднократно говорили о проблеме тираспольского аэродрома. По их мнению, до окончательного урегулирования приднестровского конфликта Кишинев и Киев не могут согласиться на его открытие, так как необходимы гарантии того, что аэродром не будет использоваться в военных целях, а также для обновления техники Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье.

В настоящее время все передвижения, в том числе ротация военнослужащих миротворческих сил России в Приднестровье осуществляется через Кишиневский аэропорт, по согласованию с властями РМ. Также через Кишинев выезжают из Приднестровья в Москву лидеры непризнанной ПМР. Ранее они использовали для этого аэропорты Одессы или Киева, однако после 2014 г. между Украиной и Россией прекращено воздушное сообщение, а Украина закрыла для России свое воздушное пространство. В настоящее время самолеты молдавских авиакомпаний, совершающих полеты в Россию, летают через воздушное пространство Украины, в то время как самолеты российские авиакомпаний вынуждены облетать через Румынию, Венгрию и Польшу.