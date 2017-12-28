В 2018 году власти Левобережья при переговорах с Кишиневом затронут вопрос открытия аэродрома в Тирасполе

В 2018 году на переговорах с Молдовой приднестровская администрация вновь затронет вопрос об использовании гражданской авиацией аэродрома в Тирасполе. По мнению властей Левобережья, это позволит решить ряд экономических проблем, стабилизировать торговлю и в целом сделать регион более открытым для внешнего мира. Об этом «Известиям» рассказал глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.

«Тема нашего аэродрома поднималась на разных этапах переговорного процесса. Возможность использовать аэродром в Тирасполе — очень важный вопрос. Это дополнительные ресурсы, рабочие места и новые логистические пути. Мы намерены продолжать работу и ставить этот вопрос на переговорах. Между нами и Кишиневом подписан протокол, где четко определены приоритеты — решение проблем гуманитарно-экономического характера. Аэродром — это тоже часть социально-экономической гуманитарной повестки. Его открытие — в интересах населения Приднестровья», — сказал Виталий Игнатьев.

При этом, лидеры Левобережья понимают, что для открытия аэродрома в Тирасполе необходимо разрешение Украины, которая всецело ориентируется на позицию Кишинева. В правящей Демократической партии Молдовы «Известиям» пояснили, что диалог об открытии воздушного пространства Приднестровья вполне возможен, однако требует детального подхода.

Если Тирасполю и Кишиневу удастся договориться, то последнее слово будет за международной организацией гражданской авиации — ИКАО. По словам дипломата, многочисленные экспертные проверки подтверждают, что с технической точки зрения аэродром готов принимать самолеты.