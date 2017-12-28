Ренато Усатый: Феликсу Гринку дали семь лет за "ложный донос", чтобы оставить на крючке

Председатель "Нашей партии", примар Бэлць Ренато Усатый считает, что экс-активиста партии Феликса Гринку осудили накануне на семь лет за "ложный донос", чтобы "оставить на крючке".

Как передает агентство "ИНФОТАГ", Усатый написал в социальных сетях, комментируя приговор, что "речь идёт о политическом заказе и при этом на судьбы людей им наплевать". Он считает, что заявление Гринку о выходе из партии привело к закрытию "очевидно сфабрикованного экономического дела".

"Апелляция растянется до лета, и, в конце концов, его отпустят, если будет паинькой. Издеваются над человеком как хотят. Это и есть молдавская евроинтеграция в действии", - сыронизировал политик.

"Урок от молдавского правосудия: когда вам угрожают убийством, решайте проблему сами, но только не жалуйтесь в полицию. Если у вашего врага есть связи - вас посадят за "ложный донос". Очень настораживающий прецедент: молдавский суд простимулировал внесудебные расправы", - отметил Усатый, сам второй год скрывающийся от молдавского правосудия в Москве.

Гринку арестовали 17 ноября 2016 года офиса "Нашей партии". Его обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах. Обвинение утверждало, что Гринку присвоил 446 тысяч лей, принадлежавших его бизнес-партнерам. Накануне судья Кишиневского суда (сектор Рышкановка) Виталие Чумак приговорил к семи годам лишения свободы Феликса Гринку по статье УК РМ 311 "Ложный донос". Первое уголовное дело, по которому Гринку находился под предварительным арестом более года, закрыли за недоказанностью.