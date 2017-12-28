Плахотнюк: Молдова нуждается в поддержке Запада, чтобы сохранить путь реформ

Молдова нуждается в чёткой поддержке западных партнеров, чтобы справиться с попытками России сохранить нашу страну в зоне своего влияния- в ущерб демократическим переменам.

Об этом заявил председатель Демократической партии для престижного американского издания "Wall Street Journal".

”После 25 лет с момента приобретения независимости, российские войска остаются на нашей территории, в сепаратистском приднестровском регионе. Москва отказывается признавать наш суверенитет, точно также как в восточной Украине и Грузии, оказывая поддержку - экономическую и военную - сепаратистским группировкам, цель которых - помешать бывшим советским республикам сблизиться с Западом, сообщает vesti.md.

Подобные "замороженные конфликты" отражают менталитет времен Холодной войны, когда мир был поделен на зоны влияния и малым странам отказывалось в авторитете. Все это уже нельзя скрыть, - считает лидер молдавских демократов.

Влад Плахотнюк обращает внимание на то, что Молдове необходима четкая поддержка со стороны Запада, чтобы справиться с российской пропагандой. ” Возбуждение межэтнической вражды и продвижение недоверия к Западу -это способы, которые использует Москва в попытках провалить реформы в Молдове. Мы решительно настроены положить конец этой пропаганде, но нам нужно, чтобы Запад признал те вызовы, с которыми сталкивается Молдова и инвестировал в независимые СМИ, - заявил Плахотнюк.

Председатель ДПМ обращает внимание, что пророссийские силы во главе с президентом Игорем Додоном, активизируют свою деятельность накануне парламентских выборов и будут использовать все инструменты, тестированные Россией в ее антизападной кампании. Поэтому парламентские выборы 2018 года будут ключевыми и предоставят возможность официальным лицам ЕС и США осудить вмешательство в избирательный процесс и нивелировать тот аванс, которым обладают пророссийские политические формирования.

”Молдова - гордая многоэтничная страна, которая проводит реформы и продвигает демократию. Однако вмешательство России наносит ущерб нашему прогрессу. Нам необходима поддержка западных партнеров, чтобы сохранить реформаторский путь. Мы не можем идти в одиночку", - делает выводы лидер ДПМ Влад Плахотнюк.