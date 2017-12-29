Лянкэ: В новом году стабильность выльется в повышение пенсий и зарплат

Председатель Европейской народной партии Юрие Лянкэ считает, что "2017-й стал годом начала стабилизации обстановки в Молдове - политической, экономической и финансовой". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил в интервью радио Europa libera.

"Эта стабильность выльется в новом году в повышение пенсий и зарплат, в развитие социальных программ и проектов по улучшению инфраструктуры. Достижение стабильности - первый шаг к развитию и росту. Будущий год - период выборов в парламент, и конечно стоит ожидать перемен во власти республики, но самое важное, чтобы, несмотря на перестановку сил в законодательном органе Молдова сохранила европейский вектор развития", - считает политик.

По его мнению, "серьезной проблемой Молдовы, благодаря политическому классу, остается выбор - восток или запад".

"Проблема не в том, что в 2018 г. будут парламентские выборы. Проблема в том, что с 1991 г. мы пребываем в этой "фазе необратимости", когда страна рискует сменить вектор внешней политики, что приведет к неизбежным внутренним переменам. Я бы очень хотел, чтобы усилия власти привели к укреплению прозападного сегмента", - отметил Лянкэ.

Он выразил сожаление, что "граждане до сих пор спорят о своей национальной принадлежности, о названии языка".

"Для серьезных шагов в развитии необходимо окончательно понять, куда движется республика, каково ее будущее. Прибалтийские страны с момента обретения независимости сделали свой выбор - отсюда и такие успехи в развитии. Глядя на достижения международных партнеров - Румынии, Германии, США, определиться довольно просто: светлое будущее республики находится на этом пути", - считает лидер ЕНПМ.

Он подчеркнул, что "в отношениях с Россией Молдове необходимо избавиться от постколониального синдрома, показать, что она - независимое государство и готова к политическому и экономическому диалогу только на принципах равноправия".

"Я бы хотел, чтобы в отношениях с Россией мы достигли периода зрелости. Зрелость означает, что мы должны осознать, что являемся двумя независимыми государствами и исходить из принципов международного права. Зрелость означает, что политический диалог не должен накладываться на экономические и торговые отношения, и наоборот", - подчеркнул Лянкэ.

Он считает себя самым заинтересованным лицом в успехе расследования компанией KROLL кражи миллиарда из банков Молдовы и полагает, что "расследование американского агентства поможет ответить на все вопросы о краже века: как осуществлялась махинация, кто был бенефициаром кредитов и главное - как вернуть украденные деньги".

"Часто слышу, что я был замешан в данной афере из-за выданных под гарантии правительства кредитов проблемным банкам. Но на тот момент это было единственным выходом, речь шла об угрозе краха всей банковской системы республики, а вместе с ней и экономики страны", - считает лидер ЕНП, выдвинутый правящей коалицией на пост вице-премьера.

Он напомнил, что "был одним из первых, кто настоял на приглашении KROLL - сразу же, как были предоставлены кредиты Нацбанком". "Ожидается, что в январе KROLL предоставит еще более детальный отчет о краже миллиарда Генпрокуратуре, что станет огромным продвижением в ходе расследования", - сказал Лянкэ.

По его словам, "пока деньги возвращаются в бюджет только благодаря продаже активов проблемных банков, но главная цель - вернуть в Молдову из-за рубежа выведенные деньги... Это необходимо сделать максимально быстро и эффективно, ведь речь идет о восстановлении международного имиджа Молдовы".