Температура воздуха в первый день 2018 года будет сопоставимой с температурами 2007 года

Синоптики прогнозируют в первый день нового года высокую температуру воздуха, до +9 градусов Цельсия. Несмотря на то, что такая температура превышает норму для этого времени года, тем не менее, это не самые высокие температуры, зарегистрированные на территории страны в этот период. Например, 1 января 1971 года было зарегистрировано +13 градусов.

Начальник Управления метеорологии Государственной гидрометеорологической службы Лидия Трещило сказала для IPN, что самая холодная ночь на 1 января на территории страны была зарегистрирована в 2015 году, когда температура колебалась между -17 и -20 градусов Цельсия.

Прогнозируемая на первый день 2018 года температура сопоставима с температурами 2007 года.

По данным метеорологов, среднесуточная температура воздуха 1 января варьирует на территории страны от -0… +4 (Кахул) до -3...+1 (Бричень). В 2017 году, в ночь на 1 января минимальные температуры колебались от -2...-6 градусов Цельсия, а максимальные поднялись днем до +4...+7.

Снегопады 1 января регистрируются в среднем один раз в два-три года. В этом году погода будет без осадков.

31 декабря днем максимальная температура составит +6 градусов Цельсия, а в Новогоднюю ночь минимумы будут варьировать от 0 до -5 градусов Цельсия. 1 января столбики термометров будут показывать до +4...+9 градусов Цельсия.