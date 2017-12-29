Башкан о намерениях Бэсеску посетить Гагаузию: «Мы не гарантируем его безопасность»

Власти Гагаузии не смогут гарантировать безопасность экс-президенту Румынии Траяну Бэсеску в случае его визита в автономию, заявила башкан Ирина Влах в ходе итоговой пресс-конференции.

Глава автономии отметила, что бывший румынский президент не воспринимается жителями Гагаузии из-за его позиции, заключающейся в необходимости объединения Молдовы с соседней страной.

«Я бы ему не советовала приезжать в Гагаузию, потому что я бы не смогла обеспечить его безопасность. В должности президента господин Бэсекску, как говорится, наговорил. Я не знаю, заработал ли он политические дивиденды в своей стране, но то, что его возненавидели жители Гагаузской автономии, это однозначно», - сказала башкан.

Ирина Влах добавила, что в интересы жителей Гагаузии не входит идея объединения с Румынией.

«Жители Гагаузии неоднократно говорили, что мы - государственники. Мы хотим жить в составе Республики Молдова», - подчеркнула башкан.

Ранее Бэсеску пообещал, что «совсем скоро» посетит Гагаузию.