ДПМ хочет снова временно отстранить президента от исполнения обязанностей

Депутаты от правящей в Молдове Демократической партии обратились в Конституционный суд с запросом о временном отстранении президента от исполнения обязанностей. Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на сообщение пресс-службы парламента, запрос от имени парламентской комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету зарегистрирован в четверг депутатами Сергеем Сырбу и Корнелиу Падневичем.

Согласно запросу, юридическая комиссия парламента просит "констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное исполнение обязанностей президента председателем парламента или премьер-министром". Авторы запроса обосновали свое требование тем, что в четверг президент Игорь Додон повторно отклонил предложение премьер-министра Павла Филипа о назначении двух вице-премьеров и пяти министров вместо членов правительства, освобожденных от должностей на прошлой неделе.

"Мы попросили КС разрешить институциональный кризис, спровоцированный повторным отказом президента назначать новых министров. Мы также попросили КС рассмотреть запрос в срочном порядке, так как в настоящее время правительство нефункционально. Надеюсь, что к Рождеству (7 января - "И") у нас будет функциональное правительство. Возможен даже будет неприятный подарок президенту на новый год, но он сам спровоцировал этот кризис", - сказал Сырбу.

Дата рассмотрения запроса Конституционным судом пока не объявлена.

Согласно законодательству, президент может отклонить предложенные кандидатуры, но только один раз. Если премьер-министр повторно выдвинет того же кандидата, президент обязан подписать указ о назначении. Согласно решению Конституционного суда, если президент и после повторного выдвижения, не подпишет указ, то соответствующие полномочия президента переходят к председателю парламента или премьер-министру, которые могут подписать указы вместо президента. Для этого, правительству или депутатам парламента следует обратиться в Конституционный суд, который, после рассмотрения запроса, принимает решение о временном делегировании полномочий.