Додон: "Гагаузия должна быть достойно представлена в новом парламенте"

Президент Игорь Додон считает, что "Гагаузская автономия должна быть достойно представлена в новом парламенте страны". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он написал в четверг на своей странице в facebook, сообщив о состоявшейся встрече с Советом старейшин Гагаузии.

"Обсудили цели и задачи на 2018 г. Отметил особую важность предстоящих парламентских выборов. Считаю, что Гагаузская автономия должна быть достойно представлена в новом парламенте страны", - заявил президент.

Он напомнил о своей позиции относительно необходимости принятия пакета законов по Гагаузии.

"Считаю, что они должны быть приняты только в том виде, в котором были разработаны совместной рабочей группой парламента Молдовы и Народного собрания Гагаузии", - отметил Додон.

Как уже сообщало агентство "ИНФОТАГ", при инициировании изменения избирательной системы, Игорь Додон заявил, что Гагаузии необходимо предоставить пять депутатских мест в парламенте, а зарубежной диаспоре и Приднестровскому региону - 25 мандатов. Однако он не выступил с такой законодательной инициативой, никто из депутатов-социалистов не предлагал такие поправки, а президент Додон промульгировал принятый парламентом закон в тот же день. Согласно порядку распределения округов, в Гагаузии будет два мандатных округа, для жителей Приднестровья - два, и для представителей диаспоры - три.